Korona virüse yakalanan Milletvekili Yokuş sağlığına kavuştu

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Korona virüse yakalanan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ailesiyle birlikte gördüğü tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştuğunu duyurdu.

Bir süre önce test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ailesiyle beraber korona virüse (Covid19) yakalandığını yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna duyuran Yokuş, ardından ailesiyle evinde izole olarak tedavi görmeye başlamıştı. Yokuş, sosyal medya hesaplarından son yaptığı paylaşımında, ailece yaptırdıkları tetkiklerde test sonucunun negatife dönüştüğünü ifade etti.

Yeniden ailece sağlıklarına kavuştukları bilgisini paylaşan Yokuş, gerek telefonla arayarak, gerekse sosyal medya yoluyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunan herkese teşekkür ederek, "Bundan tam 21 gün önce ailemle birlikte Covid19 adı verilen pandemi sebebiyle tedavi gördük. Çok şükür ki ailecek son yaptırdığımız tetkiklerde negatif sonuç aldık. Çok şükür ki sağlığımıza tekrar kavuştuk. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbimiz hasta olan tüm vatandaşlarımıza şifa versin, tüm insanlarımızı virüsten korusun. Ne olur dostlarım tedbiri elden bırakmayalım. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız" ifadelerine yer verdi.

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