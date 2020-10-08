Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü (2)

4 TUTUKLAMA
Konya'da, ahırdan 1'i buzağı 3 büyükbaşı çalan 5 şüpheliden 4´ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-08 16:15:53
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