Konya şifa merkezi oluyor

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İsmil Mahallesi’nde 5 yıldız konforunda 110 bin metrekare alanda 7 bloktan oluşan 112 villa içinde kahve renkli termal suyunun yer aldığı havuzlarıyla Karatay Termal Tatil Köyü’nü hizmete açtı.

Sonbahar ve kış aylarına girerken sağlık turizmi açısından termal su adreslerine bir yenisi daha eklendi. Hazreti Mevlana’nın şehri, tarımın başkenti ve sanayi merkezi Konya, inanç turizminden sonra sağlık turizmine de iddialı bir giriş yaptı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Karatay Belediyesi, İsmil Mahallesi'nde 5 yıldız konforunda 110 bin metrekare alanda 7 bloktan oluşan 112 villa içinde kahve renkli termal suyunun yer aldığı havuzlarıyla Karatay Termal Tatil Köyü’nü hizmete açtı. Karatay Belediyesi, Karatay Termal Tatil Köyü yatırımıyla Konya turizminden daha büyük bir pay alarak bölgenin şifa dağıtan bir merkez haline gelmesini amaçlıyor. Hazreti Mevlana'nın “İsfahan’dan çıktım, çektim besmele, hamdü senalar olsun geldim İsmil’e” sözleriyle bölgede Mevlana Hazretleri’nin yaşamı boyunca şifahanelere su götürdüğü o dönemden bugüne bu alandaki suyun pek çok hastalığa şifa olduğu biliniyor.



Karatay'ın kahverenkli şifalı suyu, hangi hastalıklara iyi geliyor

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde Karatay Termal Tatil Köyü, “Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi” sahibi bir merkez. Şifa bulmak için tesislere gelen vatandaşların ateş ölçümleri titizlikle yapılıyor, odalar sık sık pandemi kurallarına göre temizleniyor ve sürece dair hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmıyor. Karatay Termal Tatil Köyü’nün termal suyu da mineralizasyon bakımından 3 bin 100 seviyesinde. Kahverengi özelliği de bulunan su, İstanbul Teknik Üniversitesinin araştırmaları sonucunda şifa kaynağı olduğu, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere ameliyat sonrası ağrılara ve belboyun ağrılarına, özellikle de birçok cilt hastalığına çok iyi geldiği belirtiliyor.



"Tüm Türkiye'yi şifa bulmaya davet ediyorum"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’ya yeni bir cazibe kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Termal Tatil Köyümüzün, bölgenin sağlık turizmine yönelik önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyorum. Tesislerimiz; Adana, Mersin, Niğde, Aksaray ve Karaman gibi illere komşu olması dolayısıyla Konya başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nin önemli bir şifa merkezi olacak. Tesislerimizde bay ve bayanlar için ayrı ayrı havuzlarımız, spor sahaları, oyun parkları, kafeteryası ve market gibi birçok sosyal alanlarıyla adeta bir yaşam merkezi inşa ettik. Konya’mız, sağlık turizminde artık çok daha iddialı. Tüm Türkiye’yi bütün vatandaşlarımızı şifa bulmak için Konya’ya Karatay Termal Tatil Köyümüze bekliyoruz” diye konuştu.



"Konya inanç turizminin yanında sağlık turizminin de merkezi"

Karatay Termal Tatil Köyü Operasyon Müdürü Mustafa Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "İsfahan’dan çıktım, çektim besmele, hamdü sena olsun geldim İsmil’e beyitlerindeki gibi Karatay Termal Tatil Köyümüz, Konya'nın İsmil Mahallesi'nde yer alıyor. Bir tarım başkenti olan Konya, aynı zamanda inanç turizminin de merkezidir. Bu arada sevgi hoşgörü ve barışın dünyadaki en önemli temsilcilerinden olan Hazreti Mevlana’nın da bölgemizdeki alanlardan şifalı su aldığı rivayet ediliyor. Bizler de bu şifalı suların olduğu Karatay Termal Tatil Köyümüzde vatandaşlarımıza bugün kaliteli ve üst düzey bir hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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