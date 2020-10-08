Başkan Oprukçu'dan semt pazarına Covid-19 denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oprukçu'dan semt pazarına Covid-19 denetimi

İHA

Başkan Oprukçu'dan semt pazarına Covid-19 denetimi

Konya'nın Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Covid19 tedbirleri kapsamında semt pazarında denetimlerde bulundu.
Hemşerilerinin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları gerektiğine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Covid19 salgının verilere göre Ereğlimizde vaka sayıları 150’lerden 10’a, 15’e kadar indiği ve etkisini azalttığı gözüküyor, gelişme güzel ancak yeterli değil. Bu manada hemşerilerimizin bir fazla dikkat etmesi çok önemli, örnek olmak ve uyarılarda bulunmak da bizlerin görevidir. Hemşerilerimizden ricam hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına özen göstermeye devam etmeleridir. Belediyemizin zabıta müdürlüğü ekipleri de Covid19 tedbirleri kapsamında rutin olarak denetimlerini sürdürüyorlar. Biz de kaymakamımızla birlikte semt pazarımızda tedbirlere uyulması doğrultusunda hemşerilerimize uyarılarda bulunduk. Umuyorum ve biliyorum ki her zaman duyarlı olan hemşerilerimiz bu süreçte de aynı duyarlılığı gösteriyorlar, gösterecekler. Bu salgına yakalanan hemşerilerimiz sıkıntılı süreç yaşıyorlar, hastalıkla mücadele eden tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya `şifa merkezi´ oluyor
YEREL HABERLER Konya `şifa merkezi´ oluyor
Konya `şifa merkezi´ oluyor
YEREL HABERLER Konya `şifa merkezi´ oluyor
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 68. Olağan ...
Konya şifa merkezi oluyor
YEREL HABERLER Konya şifa merkezi oluyor
Konya'da esrar, kaçak telefon ve nargile tütünü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da esrar, kaçak telefon ve nargile tütünü ...
Çırağı palangaya astığı ileri sürülen 2 kardeşe 36'şar yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Çırağı palangaya astığı ileri sürülen 2 kardeşe ...
Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü (2)
YEREL HABERLER Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü (2)
Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama
YEREL HABERLER Üç büyükbaş hayvan hırsızlığına dört tutuklama
Konya Şeker'den yangın açıklaması: İnceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Konya Şeker'den yangın açıklaması: İnceleme ...
Korona virüse yakalanan Milletvekili Yokuş sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan Milletvekili Yokuş sağlığına ...
Konyaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları ...
Selçuklu’ya 9 yeni mahalle parkı
YEREL HABERLER Selçuklu’ya 9 yeni mahalle parkı
Çumra Şeker'den yangın açıklaması
YEREL HABERLER Çumra Şeker'den yangın açıklaması
Beyşehir’de gönüllülerden çevre temizliği
YEREL HABERLER Beyşehir’de gönüllülerden çevre temizliği
Emirgazi Şehir Konağı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Emirgazi Şehir Konağı hızla yükseliyor
File ağ ile şahin avı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER File ağ ile şahin avı yapan 2 kişi yakalandı
Konya’da fırtına ağaçların dallarını kırıp yola savurdu
YEREL HABERLER Konya’da fırtına ağaçların dallarını kırıp yola ...
Başkan Çiğdem, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’yi ...
Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü
YEREL HABERLER Çalınan buzağısına kavuşunca sarılıp, öptü
Çalınan hayvanları bulununca "kınalı kuzum" diyerek sevdi Konya’da büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Çalınan hayvanları bulununca "kınalı kuzum" diyerek ...
Denizin 15 metre derinliğinde Azerbaycan ve Türkiye bayrağı açtılar
YEREL HABERLER Denizin 15 metre derinliğinde Azerbaycan ve Türkiye ...
Ereğli'de aranan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ereğli'de aranan 6 kişi yakalandı
Muharrem İnce Konya’da Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, "Memleket Hareketi" ziyaretleri kapsamında Konya'da ziyaretler yaptı
YEREL HABERLER Muharrem İnce Konya’da Eski CHP milletvekili Muharrem ...
Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz
YEREL HABERLER Muharrem İnce: İmece usulüyle çalışan gönüllüleriz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X