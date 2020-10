Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor

Kalyon Holding, TLab iş birliğiyle güneş enerjisi santraline kurulacak olan yönetim binası için bir tasarım yarışması düzenliyor. SCADADenetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi olarak tasarlanacak yapı, Türkiye’nin güneş enerjisi alanında bilim insanlarının buluştuğu ve öğrencilerin bir araya geldiği ülkemizin en önemli çekim merkezlerinden biri olacak.



Güneş Teknolojileri Fabrikası ile birlikte yılda 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu engelleyecek olan Karapınar Santrali’ne inşa edilecek SCADA Merkezinin mimari özellikleri ile sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknoloji yaklaşımını yansıtması hedefleniyor. Kalyon Holding bu amaçla, TLab iş birliğiyle bir mimari tasarım yarışması düzenliyor. Holdingin yönetiminde organize edilecek mimarı tasarım yarışmasının yürütücülüğünü TLab üstleniyor. Karapınar’da yer alan güneş santralinin çekirdeği olan SCADA Merkezi (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Merkezi) aynı zamanda bilim insanlarının buluştuğu, konferansların düzenlendiği, bilimsel oturumların yapıldığı ve öğrencilerin bir araya gelip enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebileceği bir merkez olacak.



Ön seçimi geçen ilk on ekibe ödül

Verilen bilgiye göre, Karapınar GES SCADA Mimari Proje Yarışması’nın jürisi ise birbirinden değerli mimar ve sanatçılardan oluşuyor. Yarışmanın seçici kurulunda David Green, Murat Tabanlıoğlu, Refik Anadol, Dr. Deniz Aslan, İmdat As ve Kübra Kalyoncu Şeherli bulunurken jüri başkanlığı görevini ise Melike Altınışık üstlenecek. Ön seçimi geçen ilk on ekibe 15 bin TL destek ödülü verilirken birinciye 70, ikinciye 50 üçüncüye de 30 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler kalyonpv.com adresinden şartname ve ilgili diğer bilgilere ulaşabilirler.



Yarışma takvimi şöyle açıklandı:

Yarışmanın İlanı: 8 Ekim 2020

Ön Seçime Başvuru için Son Tarih: 2 Kasım 2020 (23.59’a kadar)

Ön Seçim için Jüri Değerlendirme Toplantısı: 678 Kasım 2020

İkinci Aşamaya Geçen Başvuruların Bilgilendirilmesi: 9 Kasım 2020

Son Soru Sorma Tarihi: 20 Kasım 2020

Soruların Yanıtlarının İlanı: 27 Kasım 2020

Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Ocak 2021 (23.59’a kadar)

Proje Sunum Tarihi: 22 Ocak 2021

Jüri Değerlendirmesi için Başlangıç Tarihi: 222324 Ocak 2021

Sonuçların İlan Edilmesi: 25 Ocak 2021

