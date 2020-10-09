Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla yakalandılar

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otomobildeki 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, çoraplarına gizledikleri ve piyasa değeri 8 bin 700 lira olan 87 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Mahzun G. ve Mustafa Y. tutuklandı, Rüştü Ö. ve Yusuf Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilin içerisindeki Mahzun G., Rüştü Ö., Mustafa Y. ve Yusuf Ö.'nün yapılan üst aramalarında, çoraplarına gizledikleri piyasa değeri 8 bin 700 lira olan 87 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahzun G. ve Mustafa Y. tutuklanırken, Rüştü Ö. ve Yusuf Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-10-09 10:56:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.