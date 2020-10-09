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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da yerli ve milli susamların ilk hasadı yapıldı

İHA

Konya'da yerli ve milli susamların ilk hasadı yapıldı

Konya genelinde alternatif tarım ürünlerinin ekimini teşvik ederek ürün yelpazesini çoğaltmayı hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyesinin, Meram Belediyesi, Akören Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ortaklığıyla Meram ve Akören’deki üreticilere dağıttığı yerli ve milli susam tohumlarının ilk hasadı gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye destekte bulunduğu yüzde 100 yerli ve milli susam tohumlarında ilk ürün hasadı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine desteklerini artırarak sürdürdüklerini belirterek, bölgelere göre alternatif tarım ürünlerinin ekimini teşvik ederek ürün yelpazesini zenginleştirmek için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda geçtiğimiz Mayıs ayında üreticiye yüzde yüz hibe destekli yerli ve milli susam tohumu dağıttıklarını anımsatan Başkan Altay, yüzde 80’ini ithal edilen susamın Türkiye için stratejik öneme sahip ürünlerden olduğunu kaydetti.
Başkan Altay, “Susam; unlu mamuller, tahin, helva imalatında ayıca ilaç ve kozmetik sanayiinde yoğun şekilde kullanılıyor. Türkiye’deki susam üretiminin artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması için Meram ve Akören ilçelerimizdeki kurak alanlarda ekilmek üzere 130 çiftçimize susam tohumu dağıtmıştık. Elhamdülillah susamların ilk hasadı yapıldı. Çiftçimiz için hayırlı, bereketli olsun” dedi.
Meram Belediyesi, Akören Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ortaklığıyla dağıtılan susam tohumundan yaklaşık 110 ton ürün hasadı yapıldığını ve üreticiye 2 milyon 200 bin liralık kazanç sağlandığını belirten Başkan Altay, pilot olarak Meram ve Akören ilçelerinde müracaat eden tüm çiftçilere destek olarak verilen yerli susam tohumunu ve ekimini özellikle kurak alanların değerlendirilmesi ve yerli üretimin artırılması için uygun iklim şartlarındaki tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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