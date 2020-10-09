Beyşehir’de hünnap meyvesi üretimi yaygınlaştırılacak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, halen hobi olarak yapılan hünnap meyvesi yetiştiriciliğinin hayata geçirilecek projelerle daha da yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Beyşehir ilçe merkezinde hünnap meyvesi yetiştirilen ve hasadı devam eden bir bahçeyi ziyaret ederek ürünü inceleyen Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, çalı bitkisi formunda bir bitki olan hünnap meyvesinin uzun yıllardan bu yana bazı üreticiler tarafından hobi olarak yetiştirildiğini vurgulayarak, Beyşehir’de bu bitkinin üretiminin daha da artırılıp yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak önümüzdeki günlerde hazırlayacakları projelerle hünnap meyvesini ilçede üreticiye gelir getiren bir ürün haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Mehmet Kaya, meyvenin tadının elmaya benzeyen, A, B ve C vitaminleri ile çinko ve magnezyum yönünden oldukça zengin bir ürün olduğuna dikkat çekti. Vücudun savunma sistemini aktive eden, güçlendiren bir bitki olan hünnapın kalp damar hastalıklarında da kullanılan çok şifalı bir bitki olduğunun da uzmanlar tarafından vurgulandığını hatırlatan Kaya, ürünün hem yaş, hem de kurutularak da kullanımının çok yaygın olduğunu belirtti. Avrupa ülkelerine de ihraç edilen bir bitki olan hünnapın günümüzde çok tutulmaya başladığını aktaran Kaya, “Allah izin verirse önümüzdeki günlerde hünnap yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalarımız Beyşehir’de de başlıyor olacak. Ziyaret ettiğimiz bahçede incelediğimiz hünnap, Beyşehir’de çok güzel ve iyi bir şekilde yetiştirilebiliyor. Bunu tadanlar aromasını ve tadını çok beğeniyor. Büyükşehirlerde kiloda 12 lira gibi bir fiyatı var. Yetiştiricisini de memnun ediyor. Alan insanlar da yediklerinde çok memnun oluyorlar. Çok güzel bir tadı olduğunu söylüyorlar. Bölgemizin iklimine de gayet uygun bir ürün. Beyşehir’de 20 yaşında dahi bitkisine rastladık. Yani Beyşehir’de zaten hobi olarak yetiştiriliyor” dedi.

Merkez Müftü Mahallesi’ndeki müstakil evinde hünnap meyvesi yetiştiren Ziraat Mühendisi Hamit Bağcı ise, ürünün Türkiye’de genelde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilen bir meyve olarak bilindiğini hatırlattı. Torosların yüksek kesimlerinde de yetişen bir bitki olan hünnapın şifalı meyveler kategorisinde yer aldığını vurgulayan Bağcı, Beyşehir yöresinde fazla tanınmasa da çekirdeği zeytine benzemekte ama elma tadında olan bir meyve olduğunu, farklı aroması ile oldukça beğenildiğini dile getirdi. Kurutularak da tüketilen bir meyve olan hünnapın ihracaat değeri olan bir ürün olduğunu da anlatan Bağcı, “İç piyasada da son dönemde tüketimi, talebi artan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ben Beyşehir’de bir arkadaşın tavsiyesi üzerine evimin bahçesine ağacı dikmiştim. Çalı formunda ama budamayla ağaç formuna dönüştürülebiliyor. Bölgemizin kış şartlarına, mevsim şartlarına da çok uygun olduğunu görüyoruz. Çünkü, 56 yıldır ürün alıyoruz. Çok güzel ürün veriyor. İlçemizin mahallelerinde, Kurucuova bölgesinde de 2530 yıllık hünnap ağaçları olduğunu ve yöre halkı tarafından tüketildiğini biliyoruz. Son yıllarda ekonomik değer kazanan, önü açık bir ürün olduğu için çiftçilerimizin de bu ürünü dikkatle inceleyip ekim alanlarında alternatif bir ürün olarak dikebileceğini düşünüyoruz. Bakımı da gayet kolay, bölge üreticisine hünnapı yetiştirmeyi düşünmelerini, ekimini yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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