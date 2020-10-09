Konya’da 34 bin 190 adet ekstasy hap ele geçirildi Zehir tacirleri narkotik polisinden kaçamadı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Konya’da narkotik polisinin çalışmalarında 34 bin 190 adet ekstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik polisinin yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde Konya’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen iki şahıs takibe alındı. Yapılan çalışmalarda durdurulan bir tırda ve iki şahıs üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada köpek, tırın kabin kısmında tepki verdi. Bunun üzerine polisin yaptığı aramada tırın kabinindeki yatağın altında seyahat çantası içerisinde poşetler halinde 34 bin 190 adet ekstasy hap ele geçirildi. Polis konuyla ilgili olarak 2 kişi hakkında işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.