Konyaspor’da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor bünyesindeki Konya Lab. çalışmaları ve “Yaralanma Riski Değerlendirme Protokolleri” çerçevesinde gerçekleştirilen izokinetik ve kuvvet testleri, ikinci oyuncu grubuna yapılarak tamamlandı.

Kayacık Tesisleri’nde yapılan testlerde, oyuncuların bacak kuvvet asimetrileri ve yaralanma riskleri hakkında bilgiler edinilirken, bu doğrultuda kendilerine sezon boyunca uygulanacak gerekli kuvvet programlarının oluşturulacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.