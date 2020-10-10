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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Konya’da özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi

İHA

Bakan Kurum, Konya’da özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Konya Ticaret Odası'nda (KSO) düzenlenen Meclis Üyeleriyle İstişare Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KTO’da düzenlenen Meclis Üyeleri İstişare Toplantısına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum toplantıda yaptığı konuşmada, "Hedefimiz şehirlerimizin, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yaraşır bir noktada olmasıdır. Vatandaşlarımızın yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmasıdır. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadeleriyle, 'Bir başkent daima başkenttir.' Selçuklu başkenti Konyamız 10 bin yıllık geçmişiyle her zaman kültür, medeniyet ve ekonomide öncü bir şehir olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Konya, ticari yönden doğubatı, kuzeygüney Anadolu ulaşımının, dolayısıyla Anadolu ötesi yolların kesiştiği stratejik bir noktadadır. Bu nedenle Konya'ya yapacağımız her yatırım bir çarpan etkisi oluşturacak, hem şehrimizin ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Türkiye yere sağlam basıyor"
Bakan Kurum, Türkiye'nin geliştikçe, büyüdükçe ve güçlendikçe uluslararası alanda da haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldiğini ifade ederek, "Salgın tehdidi nedeniyle ekonomimiz ikinci çeyrekte maalesef biraz durakladı. Fakat inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu duraklamanın etkisini fazlasıyla ortadan kaldıracağız. Bundan önce de ülkemize birçok finansal manipülasyon, operasyon yaptılar fakat müsterih olun, Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz. Salgın sürecinde Konya ekonomisinin fotoğrafına baktığımızda ihracat yapan firmalarımızın ve büyük üreticilerimizin çok fazla ekonomik daralma yaşamadığını görüyoruz. Ama tabi aynı olumlu manzarayı hizmet sektörümüzde ve küçük esnafımızda görmek istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Tabi bu süreç geçici bir süreç. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği esnafımıza vereceğiz. Hızlıca kayıplarımızı gidereceğiz" dedi.
Bakan Kurum, "Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki tarımıyla, hayvancılığıyla, sanayisiyle, hizmet sektörüyle Konya ülkemizin parlayan yıldızıdır. Geçtiğimiz yıl yine ekim ayında, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etmiştik. Orada bir hedef koymuştuk. Bu hedef, Konya'mızı hemen her alanda ilk 5'e sokmak. Çok daha büyük yatırımlarla bu hedefi gerçekleştirebiliriz. Orada da söz vermiştim. Aynı sözü burada da sizlerin huzurunda veriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm gücümüzle Konya'nın yatırımlarının destekçisiyiz, yanındayız. Hiç şüpheniz olmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin, Konya'mızın, sanayicilerimizin menfaatlerini ilgilendiren her talebi dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Konya sanayisinin, ticaretinin gelişmesi için yapacağımız her çalışma Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük ekonomileri arasına yükseltmek için itici bir güç olacaktır. Bu anlamda, inşallah 2023 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte, omuz omuza ulaşacağız" diye konuştu.

"Korona virüs tedbirlerini uygulamaya başlamasıyla özel sektörümüz için zorlu bir süreç başladı"
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Malumunuz üzere 2019 yılı küresel ekonomide durgunluk yaşandığı ve uluslararası ticaretin gerilediği bir yıl oldu. Buna rağmen, pozitif büyüme ile kapattığımız 2019’un ardından, 2020 yılında yeniden yüksek oranda büyüme için devlet özel sektör işbirliği ile çalışmaya başlamışken tüm dünyayı sarsan salgın ülkemiz ekonomisine de olumsuz yansıdı. Türkiye’nin Mart ayının ikinci haftasından sonra korona virüs tedbirlerini uygulamaya başlamasıyla özel sektörümüz için zorlu bir süreç başladı. Bu dönemde bazı işletmelerimiz faaliyetlerini durdurmak, bazıları da kapasitelerini düşürmek durumunda kaldı. Bu süreçte, gerek Meclis Üyelerimiz aracılığıyla gerekse Oda olarak tüm iletişim kanallarını kullanarak üyelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek hazırladığımız raporları Hükümetimize ilettik. Şu anda ekonomi gündemindeki en önemli meselemiz vergi, prim ve kredi ödemelerinin ertelenmesidir. Salgından en çok etkilenen sektörlere verilen desteklerin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz. Yaşanılan süreçte özel sektörümüzün sıkıntıları bir süre daha devam edecektir. Bu sebeple Hükümetimizden taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"İkinci çeyrekte ülkemiz pek çok ülkeye göre olumlu performans gösterdi"
Öztürk, “Türkiye ekonomisi 'korona çeyreği' olarak tabir edilen 2020’nin ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine kıyasla yüzde 9.9 küçüldü. Açıklanan tüm öncü göstergelerden bu daralmayı beklediğimiz ikinci çeyrek, küresel salgının etkilerinin ekonomide en fazla hissedildiği dönemdi. Buna rağmen ikinci çeyrekte ülkemiz pek çok ülkeye göre olumlu performans gösterdi. Şimdi hedefimiz üçüncü ve dördüncü çeyrekte devletimizle el ele vererek yeniden büyüme rakamlarına ulaşmaktır. Konya bu hedefe ulaşmak için inanca ve kararlılığa sahiptir. Devletimizin haziran ayında ekonomide normalleşme çağrısı ile birlikte; ihracatını Haziranda yüzde 55 artıran Konya, Temmuz ve Eylül aylarında tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak ülkemiz ihracatına katkı sağlayan şehirlerin başında gelmiştir. Küresel salgın sebebiyle tüm dünyada ekonomilerin yavaşladığı küresel ticaretin durduğu bir ortamda Konya, ilk 9 ayda geçen senenin üzerinde ihracat rakamlarına ulaşmayı başarmıştır” dedi.
Bakan Kurum, konuşmasının ardından meclis üyeleriyle görüştü.
Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oda ve borsa başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldığı toplantıda Konya Ticaret Odası Meclis Üyeleri hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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