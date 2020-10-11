İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI /KONYA,(DHA)-İTTİFAK Holding Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Kayacık Tesisleri´nde yapılan antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile birlikte tedavisine devam edilen Uğur Demirok katılmadı.

Alper Uludağ ve Marko Jevtovic antrenmanın ilk bölümünde takımla, daha sonra yapılan topla çalışma sırasında ise takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman, 5´e 2 ile devam etti.

Oyuncular, antrenmanı topla oyun ve çift kale maç ile tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrermandan detayDHA-Spor Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-11 10:46:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.