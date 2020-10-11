Antalya’dan Konya’ya eroin getiren şüpheli yakalandı

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Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakasını tespit ettikleri aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 parça halinde, 25 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Kadir Ç. gözaltına alındı.

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