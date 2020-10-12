Başkan Çiğdem: “Hizmette çıtayı daha da yükselteceğiz”

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçesine hizmette çıtayı daha da yükselterek güzel çalışmalara imza atmak için gayret göstereceklerini söyledi.

İlçeye bağlı İmrenler Mahallesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çiğdem, ilçede yürütülen yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Hüyük ilçe merkezi ve dış mahallelerde yolların asfaltla kaplanması ve kilitli parke taşı döşenmesi çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çiğdem, “Bugün yol yapım çalışmaları devam eden güzergahlarda incelemelerde bulunduk. Bu yıl Göçeri Mahallemizden başladık Çamlıca’ya kadar olan mahallelerimizde imar içerisinde bulunan yol düzenlemelerini yapıyoruz. Bu konuda sağ olsunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediyemizden önemli destekler alıyoruz. Tabii ki, ilçemizde bulunan tüm mahallelerimiz de aynı güzellikte hizmetlere layık. Pandemi sürecinden dolayı genel bütçede kısma olmasına rağmen biz ilçemizde hizmet üretirken asla ve asla durmadık. Bazı mahallelerimizde stabilize asfalt, bazılarında sıcak asfalt, bazılarında ise parke taşıyla yollarımızı daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince her mahallemize yetiştirmenin gayretindeyiz. Bunun yanında inşaat çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah bundan sonra çıtamızı daha da yükselterek ilçemize daha güzel hizmetler yapmayı planlayacağız” diye konuştu.

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