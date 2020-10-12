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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü müzisyen Yamamoto, Hüyük Belediyesi’ni ziyaret etti

İHA

Dünyaca ünlü müzisyen Yamamoto, Hüyük Belediyesi’ni ziyaret etti

“Harry Potter”, “One Day” ve “Bel Ami” gibi dünya çapında ses getiren filmlerde besteci ve aranjör olarak görev yapan dünyaca tanınmış kompozitör Youki Yamamoto, geldiği Konya’nın Hüyük ilçesinde Hüyük Belediyesini de ziyaret etti.
Sanatçı Yamamoto, Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyareti sonrasında Film Yönetmenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reis Çelik ve Hüyüklü yönetmen Atalay Taşdiken ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’i de ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol’un da hazır bulunduğu ziyarette, Belediye Başkanı Çiğdem ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek makamında kabul ettiği misafirlerine çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette, sinema dünyası da konuşulurken, film yapımcısı Yamamoto pandemi sürecinde Londra ve diğer ülkelerde yaşanan mesleki süreci anlattı.

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