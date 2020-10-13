Yaralı kuş tedavi edilecek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan 'Gökçe Delice Kuşu'nun tedavi edileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kişi tarafından uçamaz halde bulunan Gökçe Delice Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Yaralı olduğu tespit edilen kuşun, tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edileceği, tedavi ve rehabilite sürecinin tamamlanmasının ardından ise doğal yaşam alanına yeniden salınacağı belirtildi.

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