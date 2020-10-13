Bera’dan yeni kültür hizmeti; “Bir Medeniyet İzinde Balkanlar”

Bera Holding’e ait Bera Vakfı kültür dünyasına yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu halkanın son eseri olan ‘Bir Medeniyet İzinde Balkanlar’ Eylül ayı itibariyle okuyucusu ile buluştu.

Konuyla ilgili Bera Holding’ten yapılan açıklamada, Roma, Bizans, Osmanlı ve AvusturyaMacaristan İmparatorluğu gibi köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan Balkanlar ve Balkan coğrafyasının geçmişten günümüze önemini sürdürdüğü hatırlatılarak, “Bu doğrultuda ‘Bir Medeniyet İzinde: Balkanlar’ kitabı; 6 ülke, 25 şehir ve yaklaşık 200 esere dair değerli bilgiler içeren Balkanlar’a dair başucu kitabı niteliğindedir. Zengin bir kültür mozaiği oluşturan, doğal ve tarihi geçmişi ile kendine hayran bırakan Balkanlar, hem akademik hem de genel okuyucuya hitap edecek şekilde kaleme alınmıştır. Balkan coğrafyası, bizim kültür ve medeniyet havzamızla da yakından ilgilidir. 400 yıldan daha fazla bir süre Osmanlı hakimiyeti altında kalmış olan bölgeye Osmanlı’nın ilk gelişi Osman Gazi dönemindedir. Osmanlı’nın Rumeli dediği yarımada da Murat Hüdavendigar döneminde önemli fetihler gerçekleştirilmiş ve Anadolu’dan getirilen obalar bu coğrafyaya yerleştirilmişlerdir. Bu sayede Balkan coğrafyası İslam Dini ve kültürü ile tanışmıştır. Birbirinden değerli tarihî ve mimarî eserlerin; cami, han, hamam, kervansaray, kale, köprü ve mezar taşlarının bulunduğu bu kadim şehirleri, yazar Eldar Uka’nın kaleminden okuyucu ile buluşturmak Bera Vakfı’na nasip olmuştur. Bu eserle; Saraybosna, Mostar, İşkodra, Tiran, Elbasan, Ohri, Resne, Manastır, Üsküp, Prizren ve Priştine gibi çok önemli merkezlerin tarihi hakkında okuyucuya doyurucu bilgi aktarılmaktadır” denildi.



“Balkan coğrafyası inanıyoruz ki bu eserle daha iyi tanınacaktır”

Konuya dair görüşlerini aktaran Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, “Daha önce de Bera Vakfı’mız aracılığıyla ‘Mevlana Ocağı’, ‘Mehmet Akif’e Armağan’, ‘Kazım Karabekir Paşa’ya Vefa’, ‘100. Yılında Çanakkale’, ‘Ermeni Meselesi’ gibi dev eserleri kültür hayatımıza kazandırmıştık. Şimdi ise, ‘Evladı Fatihan’ın’ ruhunu ve ayak izlerini bulabileceğimiz Balkanlar coğrafyasını Eldar Uka’nın kaleminden kıymetli okuyucularımız ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ruhun ve anlayışın yaşatılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması için ekonomik faaliyetlerimizi kültürel hizmetlerle taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

M. Ulvi Bezirci şöyle devam etti: “Her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve ecdadımızın olağanüstü çabaları ile mamur hale getirilmiş olan Balkan coğrafyası inanıyoruz ki bu eserle daha iyi tanınacaktır. Yüzyıllarca birçok millet ve dinin bir arada yaşadığı bu bölgede 1993 yılında büyük acılar da yaşanmıştır. Bilhassa Birinci Cihan Savaşı öncesinde Osmanlı'nın o topraklardan çekilmesiyle doğan boşluk ve 1993 yılında gerçekleşen savaş ve soykırım, anlatılması güç acılara neden olmuştur. Balkanlar hakkında hem genel okuyucuya hem de akademik çevreye hitap eden böyle bir çalışmanın yapılması bizleri mutlu etmiştir.”



Yazar Eldar Uka kimdir?

Yazar Eldar Uka; 1990 yılında Kosova, Prizren’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehir olan Prizren’de tamamladı. 2009 2014 yılları arasında Bosna Hersek'te Saraybosna Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Genel Dünya Tarihi eğitimi aldı. Aynı yıl Kuzey Makedonya'da Balkan Tour Turizm şirketinde turizm rehberi olarak çalışmaya başladı. İyi derecede Türkçe, Boşnakça ve Arnavutça konuşmakta ve yazmaktadır. Balkan devletlerinin kültürü, tarihi ve sanat tarihi hakkında sayısız makale yazmış ve konferanslar vermiştir. Halen Balkan Tour’da turist rehberi olarak çalışan Uka, hayatını ulaşabildiği herkese Balkanları sevdirmeye adamıştır.

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