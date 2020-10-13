Doğum zarından aldıkları kök hücreyi göze yerleştirdiler

Konya’da gözde ağrı ve görme azlığı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın gözü, bebek doğum zarından alınan kök hücre yerleştirilerek tedavi edildi.

Konya’da yaşayan Fatma Şenyıl, sol gözünde kızarıklık, ağrı ve görme azlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanedeki ilaç tedavileri fayda etmeyen Fatma Şenyıl’ın gözüne bebek doğum zarından alınan kök hücre yerleştirildi. Ağrıları ve şikayetleri kesilen Fatma Şenyıl’ın gözündeki kök hücre 2 haftalık iyileştirme sürecinin ardından gözünden alınacak.

Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, hastanın sol gözünde kızarıklık, ağrı ve görme azlığı şikayetiyle uzun zamandır ilaç tedavisi almış biri olarak hastaneye başvurduğunu söyledi. Birçok tedavi yöntemlerinin denendiğini ve muayenede romatolojik bir hastalık olan kornea ülserine rastladıklarını anlatan Op. Dr. Özpınar, “Hastamıza yeni doğan bebeklerin doğum keselerinden alınan kök hücreden, büyüme faktörlerinden zengin olan bir zar ameliyatı planladık. Çok sık yapılan bir ameliyat olmamakla birlikte bu tarz ameliyatlarda başarı şansı oldukça yüksek. Yeni doğan bebeklerin annesinde herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayanların doğum zarından kök hücrelerden zengin aldığımız bir zar. Bu zar alındıktan sonra sterilize ediliyor. Eksi 90 derecede dondurulduktan ve tüm bulaşıcı hastalıklardan arındırıldıktan sonra kornea ön yüzeyine seriliyor. Yaklaşık 2 hafta hastanın göz ön yüzeyinde kaldıktan sonra büyüme faktörleri göz yüzeyine etki ederek burada oluşan ülserasyonu tedavi ediyor. Fakat çok sık kullanılan bir yöntem değil. Tedavi başarısı da oldukça yüksek. Şimdi biz de 2 hafta bekleyip hastamızdaki sonuçları göreceğiz” dedi.

Hasta Fatma Şenyıl ise, “Önce kızarıklıkla başladı. Ondan sonra ağrılarım şiddetlendi. 34 ay ilaç kullandım, tedavi gördüm fakat fayda etmedi. Şu an çok iyi elhamdülillah, çok rahatım şu anda, çok az bir ağrım var” ifadelerini kullandı.

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