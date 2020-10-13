Ereğli’de okul servis araçları denetleniyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis araçlarında denetimler başladı.

20202021 Eğitim Öğretim Yılında okullarda yüz yüze eğitimin kısmen başlaması ile Ereğli’de öğrencilerin can ve mal güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçlarının denetimi yapılıyor. Denetimler, emniyet, jandarma, milli eğitim ve belediye görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 1 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan trafik ceza tutanağı düzenlendi. Ayrıca Covid19 kuralları kapsamında okul servis araçlarında temizliğe özen gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması istendi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.