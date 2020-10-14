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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

DHA

Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı


Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.
Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ 
Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da 16 Eylül günü görülen 3´üncü duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.
KADİR ŞEKER DURUŞMAYA SALONA GELEREK KATILDI
4'üncü kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kadir Şeker, bu kez salonda hazır bulundu. Her iki tarafın ailelerin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran'ın, avukatları mütalaaya karşı savunma yapıp, 'haksız tahrik uygulanacaksa' da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.
Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran da Kadir Şeker'in cezalandırılmasını talep etti.
Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise, ''Kadir Şeker'e soruyorum. Neden elinde bıçakla geldin oraya? Benim 8 aydır ciğerim yanıyor. Benim oğlum gaspçı değil, satıcı değil. Benim çocuğumun yuva kurma hayali vardı. Onu da Kadir Şeker elinden aldı. Oğlum 2 gün önce rüyama girdi. 'Anne ben o çocuğa kendimi ifade edemedim. O çocuğa sor, neden bıçakla üstüme gelmiş' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum'' diye konuştu.
Kadir Şeker'in avukatları da mütalaaya karşı gelip, olayda kasıt olmadığını, Kadir Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti. 
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-14 11:24:08

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