Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı (2)

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KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası açıklama yaptı. Böyle bir karar beklemediklerini ifade eden Aladağ, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Duruşmaya katılan Kadir Şeker'in ailesi de kararın ardından adliyeden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-14 11:45:44



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