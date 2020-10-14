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12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker’in son sözü “Üzgünüm” oldu

İHA

12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker’in son sözü “Üzgünüm” oldu

Konya’da parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisinin ölümüne neden olmaktan yargılanan Kadir Şeker’e haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Son sözü sorulan Kadir Şeker, “Üzgünüm” dedi.
20 yaşındaki Kadir Şeker’in Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinden getirilerek duruşmaya bizzat katılırken, avukatlar ve tarafların yakınları mahkeme salonunda yer aldı.

“Karşı tarafın dedikleri tutarsız, biz bunlara katılmıyoruz”
Duruşmada ilk olarak söz alan hayatını kaybeden Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner, Kadir Şeker’e indirim oranının alt sınırdan verilmemesi gerektiğini, eğer alt sınırdan bir ceza verilmesi taktirde Şeker’in açık cezaevine ardından da birkaç ay sonra salıverileceğini iddia etti. Kadir Şeker’in savunmasının tutarsız olduğunu ileri süren anne Güner, “Kadir Şeker ilk verdiği ifadede olayın kazayla odluğunu söyledi. Sonraki ifadesinde bıçakladığını fark etmediğini belirtti. Küfür eden birini ittirip yoluna devam etmesi akla mantığa uygun değil. Karşı tarafın dedikleri tutarsız, biz bunlara katılmıyoruz” dedi.
Oğlunun 19 suç kaydı olduğunu, gasp ve yağmacı olduğunun iddia edildiğini kaydeden anne Güner, “Oğlumun 19 suç kaydı yok. Onun yuva kurma hayali vardı. Bu hayali Kadir Şeker elinden aldı. Benim çocuğum bunları hak etmedi. Oğlum rüyama giriyor. Ben Kadir’e kendimi anlatamadım diyor. Bana bir başsağlığı bile dilemediler. Kadir’in en yüksek cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
Özgür Duran’ın avukatı ise yaptığı savunmada, haksız tahrik indiriminin yapılmasını istemediklerini ve gereken cezasının verilmesini talep etti.
Daha sonrasında söz alan Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise, Kadir Şeker’in yüzde 1 bile haklı olması taktirde onun hapisten çıkması için elinden geleni yapacağını belirtti.
Sanık Kadir Şeker’in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ise, Kadir’in katil olarak ilan edilmemesi gerektiğini, olayın nefretle gerçekleşmediğini, Kadir’in sicilinin temiz olduğunu ve cani ve katil olmadığını dile getirdi.

“Üzgünüm”
Son olarak söz alan sanık Kadir Şeker, “Yardıma ihtiyacı olan birisine yardım etmek için gittim. Kadın bana onun eşi ve iyi olduğunu söyledikten sonra arkamı döndüm gittim. Bana arkamdan saldırdı boğazımı sıktı, nefesimi kesti. Düştük, olay yerinden ayrılırken yaralandığını fark etmedim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm” şeklinde konuştu. Son sözü sorulan Kadir Şeker, “Üzgünüm” diyerek yanıt verdi.
Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik suçundan 15 yıla indirilen ceza ardından iyi hali göz önünde bulundurularak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi.

Olayın geçmişi
Olay, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Akşehir Fen Lisesinden mezun olan Kadir Şeker, üniversiteye girmek için yeterli puanının olmaması nedeniyle Konya'ya gelerek dershaneye kayıt oldu. Teyzesinin yanında kalmaya başlayan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan evine giderken Özgür Duran'ın (32) Ayşe D'ye (35) şiddet uyguladığını fark etti. Kadir Şeker, müdahale etmek istediğinde Özgür Duran'ın tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gittiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Kadir Şeker’e 12 yıl 6 ay hapis cezası Konya’da parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisinin ölümüne neden olmaktan yargılanan Kadir Şeker'in davasında karar çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 20 yaşındaki Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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