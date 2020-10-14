Öldürülen Özgür Duran’ın annesi: “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen Özgür Duran’ın annesi: “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti”

İHA

Öldürülen Özgür Duran’ın annesi: “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti”

Konya'da, sevgilisi ile parkta tartışırken, Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner, “Kadına şiddet uygulayan biri değildi benim evladım. Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti” dedi.
Konya’da Kadir Şeker davasının sonuçlanmasının ardından maktul Özgür Duran’ın ailesi açıklamalarda bulundu. Özgür Duran'ın 18 yaşındaki kardeşi Niyazi Remzi Duran, önce Allah’ın adaletine, sonra yüce mahkemenin adaletine güvendiklerini belirterek, “Bu ceza ortalama da olsa bizi tatmin etmedi. Biz gerekli girişimlerde bulunacağız. Zaten Allah katında Kadir Şeker katildir. Ben bu olaylar yüzünden okulumdan ve takımımdan atıldım. Benim futbolculuk kariyerim bitmiş durumda. Madem bu millet Kadir Şeker’in yanındaydı şimdi de haklının yanında olsunlar” dedi.

“Çocuğumun bir yuva kurma hayali vardı”
Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner de, oğlunun kadına şiddet uygulayan biri olmadığını söyleyerek, “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti. Benim çocuğumun kadına şiddet uygulamadığını Kadir Şeker de ifadelerinde çok güzel söylüyor. Kamelyaya elinde bıçakla geldiğini söylüyor. Görgü tanığı da var. En büyük görgü tanığı Ayşe Dırla. Bizim Ayşe Dırla’ya baskı yaptığımız ayrıca ifadesinin değiştirildiğini söylüyorlar. Asla baskı yapmadık. Şu dakika oldu, ben daha Ayşe’nin yüzünü görmedim. Ayşe nerede bilmiyorum. Ayşe’ye ben de sesleniyorum buradan, çık kızım doğruları konuş diye. Ayşe, Özgür’ü kaybettikten sonra gerçekten çok üzüldü ki hiçbir yere konuşmak istemedi. Kendini ifade edemeyeceğinin farkına vardı. Çünkü Ayşe’yi de dışladılar. Kendi 3 çocuğunu bırakıp gitmesine ben de karşıydım. Ama herkes hata yapıyor” ifadelerini kullandı.
Çocuğunun hayalleri olduğunu dile getiren Mübeyyen Güner, “Benim çocuğum sokakta yaşadı. Bağımlıydı, 2 yıldır kurtulmuştu. Bir yuva kurma hayali vardı. Konya’ya gelip yerleşti. O hayalini Kadir Şeker aldı. Biz Kadir Şeker’in hayalini almadık. Orada benim çocuğuma müdahale edip kurtarsaydı şu anda Özgür yaşıyor olacaktı. Ben bu acıyı yaşamayacaktım, o da bu durumlara gelmeyecekti. Gençliği cezaevinde geçmeyecekti” diye konuştu.
Duran ailesinin avukatları ise davanın başından beri kadına şiddet olayının olmadığını belirttiklerini söyleyerek verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini, gereken işlemleri yapacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Barosu Başkanı Aladağ’dan Kadir Şeker açıklaması
YEREL HABERLER Konya Barosu Başkanı Aladağ’dan Kadir Şeker ...
12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker’in son sözü “Üzgünüm” oldu
YEREL HABERLER 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker’in son ...
Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı (3)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ...
Mevsimlik tarım işçilerine maske ve dezenfektan
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine maske ve dezenfektan
Ceviz ağacında kalp krizi geçirip yere düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz ağacında kalp krizi geçirip yere düşen kişi ...
Kulu’da yangın itfaiye tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Kulu’da yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı (2)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ...
Prof. Dr. Kamış: “Pandemi sürecinde kontakt lens kullanımını çok önermiyoruz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kamış: “Pandemi sürecinde kontakt lens ...
Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kadir Şeker’e 12 yıl 6 ay hapis cezası Konya’da parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisinin ölümüne neden olmaktan yargılanan Kadir Şeker'in davasında karar çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 20 yaşındaki Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YEREL HABERLER Kadir Şeker’e 12 yıl 6 ay hapis cezası Konya’da ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konya’da trafik denetimlerinde kural ihlallerine ceza
YEREL HABERLER Konya’da trafik denetimlerinde kural ihlallerine ceza
Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına ...
Ereğli’de okul servis araçları denetleniyor
YEREL HABERLER Ereğli’de okul servis araçları denetleniyor
Beyşehir’de kurulan seralarda 12 ay üretim yapılabiliyor
YEREL HABERLER Beyşehir’de kurulan seralarda 12 ay üretim ...
Selçuklu Belediyesi sıfır atık çalışmalarıyla 95 bin ağacın kesilmesini önledi
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi sıfır atık çalışmalarıyla 95 bin ...
Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da ...
Ereğli’de okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Ereğli’de okul servislerine denetim
Akşehir’de esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Akşehir’de esrar ele geçirildi
Evden kaçan kız çocuğu, otogarda bindiği otobüste bulundu
YEREL HABERLER Evden kaçan kız çocuğu, otogarda bindiği otobüste ...
Doğum zarından aldıkları kök hücreyi göze yerleştirdiler
YEREL HABERLER Doğum zarından aldıkları kök hücreyi göze ...
MEDAŞ güvenilir hizmet için çalışanlarını eğitiyor
YEREL HABERLER MEDAŞ güvenilir hizmet için çalışanlarını eğitiyor
Bera’dan yeni kültür hizmeti; “Bir Medeniyet İzinde Balkanlar”
YEREL HABERLER Bera’dan yeni kültür hizmeti; “Bir Medeniyet İzinde ...
Yaralı kuş tedavi edilecek
YEREL HABERLER Yaralı kuş tedavi edilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X