Meram Belediyesine “TSE Güvenli Hizmet Belgesi”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı.

TSE Covid19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını yerine getiren Meram Belediyesi ‘Türk Standartları Enstitüsü Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. Pandemi süreci boyunca vatandaşların ve personelin sağlığını koruma adına tüm detayların düşünüldüğü bir hizmet ortamı oluşturma gayreti içinde olduklarını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, alınan belgenin bu gayretlerin bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.



“Hemşehrilerimin ve ekip arkadaşlarımızın sağlığı bizim için herşeyden daha değerli”

Başkan Mustafa Kavuş, belediyenin iştiraki olan Kafe Meramların da Türkiye’de ilk olarak “Güvenli Turizm Belgesi” aldığını anımsattı. Hemşehrilerinin ve çalışma arkadaşlarının sağlığının kendileri için her zaman değerli olduğunu belirten Mustafa Kavuş, “Bunu her fırsatta dile getirdik ve bunun için pek çok önlem alıp hizmet ortaya koyduk. Bu önlemlerimiz pandemi sürecinde çok daha fazla arttı. Vatandaşlarımızın, işlemlerini belediyeye gelmeden internette ebelediye üzerinden gerçekleştirebilmelerine olanak sağladık. Bunda öncü kurumlardan biri olduk. Hatta gün geldi personelimiz zorda kalan insanımızın ayağına kadar giderek işlemlerini halletti. Ancak tüm bunlara rağmen belediyeye gelmek durumunda kalan hemşehrilerimin salgın riskinden uzak kalabilmeleri adına binamızın içinde hijyenden sosyal mesafeye kadar her önlemi tüm ayrıntılarıyla uyguladık. Bu gayretlerimizin sonunda bu belgeyi almaya hak kazandık. Güvenli hizmet anlayışımız bu belgeyle konunun uzmanı TSE kurumu tarafından onaylandı. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla hizmet binamızda işlerini görebilirler. Ancak işleri çok acil ve çok elzem değilse kendilerini ve sevdiklerini korumaları açısından toplu alanlardan olabildiğince uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Pandeminin büyük riskine rağmen özveriyle çalışan ve hemşehrilerimizin sağlığı için hassasiyet gösteren tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

