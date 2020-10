Karatay'da okullar halı sahaya kavuşuyor

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, eğitim gören öğrencilerin spor yapmaları amacıyla Karatay Belediyesi tarafından başlatılan “30 Okula 30 Yeni Halı Saha” projesinde temeller atıldı.

Hüseyin Sevim Köroğlu İlköğretim Okulu bahçesinde temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, öğrencileri bedensel ve ruhsal açıdan geliştirecek bir projeyi hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da konuşmasında, ilçedeki 30 okula 30 yeni suni çim halı saha kazandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Kılca şunları dile getirdi: “Bizler her biri geleceğimizin teminatı, yarınlarımız ve ülkemizin umudu olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Karatay Belediyesi olarak eğitim çağındaki çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de sosyal yaşamlarına rahat bir şekilde devam etmeleri amacıyla ilçemize yeni eğitim yuvaları kazandırıyor, okullarımızdaki pek çok ihtiyaca da cevap veriyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Karatay’da eğitimin akademik kalite ve başarının yükselmesi, öğrencilerin çok daha rahat ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için son 1,5 yılda ilçemize 35 milyon TL maliyetle 6 eğitim tesisi kazandırdık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan 8 bin 132 çocuğumuza okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi desteği verdik. Yine geçtiğimiz yıl 2 bin 8’inci sınıf öğrencisine 8 bin adet LGS destek kitabı hediye ettik. TÜBİTAK ile imzaladığımız protokolle ilçedeki tüm okullarımıza 16 bin 916 yayının olduğu TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurduk. Şehrimizde özel yetenekli, özellikle zekâ ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan yavrularımızın yetişmelerine de ayrı bir önem veriyoruz. Bu amaçla da 7 milyon TL’ye mal olan 26 derslikli Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi BİLSEM’i ilçemize kazandırdık. Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl açamadık ama geçtiğimiz yıl 11 branşta ilk defa hayata geçirdiğimiz Karatay Yaz Spor Okulu projemizle hem yüzlerce çocuğumuzun spora başlaması veya devam etmesi için kıymetli bir adım atmış olduk hem de bu sayede birçok milli sporcunun yetişmesine katkı sunduk.”



"Yavrularımızın yetişmesine güç katmayı amaçlıyoruz"

Hasan Kılca, 30 okula 30 halı saha projesinin hayata geçiş sürecini anlatarak, "Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmeleri kadar bedensel ve zihinsel anlamda da çocuklarımıza olumlu katkı sunması için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ayrıntılı bir çalışma yaptık. Söz konusu gayretimiz neticesinde, ilçemiz genelinde halı saha yapılabilecek alanlara sahip okullarımızı belirledik ve bu özelliklere sahip ilçemizdeki 30 okulumuza 30 adet yeni suni çim halı saha kazandırma kararı aldık. Bugün de yaptığımız çalışmayla ortaya çıkan halı saha projelerimizin temellerini hep birlikte atıyoruz. Halı sahalarımız; bin metrekare ebatlarında, FIFA normlarında ve suni çim saha şeklinde inşa edilecek. Halı sahalarımızın etrafı Galvanizli kafes tel ile çevrili olacak ve halı sahalarımızın yürüme yolları kilitli parkeyle kaplı olacaktır. Bu yatırımımızla yarınlarımız ve umudumuz olan yavrularımızın yetişmelerine ve geleceklerine ayrı bir güç katmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerine devam eden çocuklarımız ve gençlerimiz, gönül rahatlığıyla buralarda spor yapabilecekler. Projemizi tamamlayarak halı sahalarımızı en kısa zamanda okullarımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 30 okulumuzda bu projemizi hayata geçirdik ama gelecekte ilçemizde bu projeye ihtiyaç duyan tüm okullarımızda da halı saha yapacağız inşallah. Bu vesileyle, ‘Karatay’da 30 Okula 30 Yeni Halı Saha’ projemizin ilçemize, okullarımıza ve yavrularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



"Çocuklarımızı geliştirecek ve yetiştirecek bir proje"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, Karatay Belediyesi’nin birçok başarılı projeyle ilçenin çehresini değiştirdiğini söyledi. Hasan Angı şunları kaydetti: “Gerek hükümetimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin gayretleriyle Konyamızda birbirinden dev projeler hayata geçiyor. Bu uyum sayesinde şehrimiz ve ilçelerimiz daha da gelişiyor, güzelleşiyor. Karatay Belediyemizin 30 okulumuza 30 yeni halı saha yapması da son derece güzel bir hizmet. Her alandaki milliliğin spor alanda da olmasını önemsiyoruz. İnşallah buralardan pek çok iyi sporcumuz çıkacak ve ülkemizi şehrimizi temsil edecektir. Ayrıca çocuklarımızı da her anlamda geliştirecek ve yetiştirecek bir proje. Emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar tarafından okunan dua ile birlikte Karatay’da 30 Okula 30 Halı Saha projesinin temellerine ilk harç döküldü.

Temel atma programına Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, mülki idare amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Temel atma programının ardından protokol üyeleri programın yapıldığı okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilere iyi dersler dileğinde bulunan protokol üyeleri, çocuklara maske hediye etti.

