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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyesi ‘Evde Bakım Hizmetleri’ne devam ediyor

İHA

Ereğli Belediyesi ‘Evde Bakım Hizmetleri’ne devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri kimsesi olmayanların, kendi işini yapamayan yaşlıların, hastaların ve engellilerin yardımına koşarak ihtiyaçlarını karşılıyor.
Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen evde bakım hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, göreve başladıkları günden bu yana tek gayelerinin, şehre ve hemşehrilerine layıkıyla hizmet etmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda hizmetten geri durmayarak canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Oprukçu, “Fiziki belediyecilik kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında da hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Bu hizmetlerimizin başında da evde bakım hizmetleri geliyor. Her ay ekiplerimizce 130 eve bu hizmeti götürüyoruz. Kimsesi olmayan, yaşlı, hasta ve engelli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca pandemi süreci nedeniyle hemşehrilerimizi riske atmamak adına ara vermek durumunda kaldığımız evde bakım hizmetimize yeniden başlamanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Onların gözlerindeki tebessüm ve hayır duaları bize yeter” dedi.

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