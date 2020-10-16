Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtarıldı

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Mustafa TANIR/ILGIN(Konya), (DHA)KONYA´nın Ilgın ilçesinde, otomobilin bir anda yanmaya başlaması sonucu sürücü Mehmet Şen (60), alevler içinde kaldı. Sürücü Şen, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, vücudunda yanıklar oluştu.

Olay, ilçe merkezi istasyon kavşağında meydana geldi. 42 JA 720 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü Mehmet Şen´in alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Çevredekilerinde yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen´in vücudunda yanıklar oluştu. Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen´i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ilgın Mustafa TANIR

2020-10-16 12:36:03



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