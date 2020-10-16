Prof. Dr. Koç: “Pandemi ile sınavımız henüz bitmedi”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelede herkesin aynı kararlılıkla en ufak bir gevşemeye mahal vermeden sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, merkez ve ilçe hastanelerin başhekimleri, hastane müdürleri ve ilçe sağlık müdürleri ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Hizmet başkan ve yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda, Covid19 salgını ile mücadelede alınan önlemlerin sahadaki yansımaları istişare edilerek bundan sonraki dönemde yapılması gerekenler tartışıldı. Pandemi ile mücadelede Konya’nın tüm sağlık kurumları ile birlikte sistem ve sonuç olarak örnek bir çalışma performansı ortaya koyduğunu, bunun da Sağlık Bakanlığı tarafından takdir edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Şehir olarak Covid19 salgını ile güzel bir mücadele örneği sergiledik. Sağlık Bakanımızın direktifleri ve yol göstermeleri, Valimizin de bizlere olan katkı ve destekleri sayesinde çok önemli mesafeler katettik. Filyasyon ekip sayımızla Türkiye’nin en başarılı illeri arasına girdik. Ekip sayılarımızın artması ile birlikte filyasyon ortalama süremiz kısa bir zaman dilimi içerisinde 4 saate kadar indi. Laboratuvar hizmetlerinde attığımız adımlar ile test uygulama noktasında son derece rahat bir pozisyona gelerek yapılan testlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağladık. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz çağrı merkezimiz ile vatandaşlarımızın bizlere ilettiği sorunlara hızlı bir şekilde çözümler ürettik. İl sağlık müdürlüğümüz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizin koordinasyonu ile testi pozitif çıkan vatandaşlarımıza evlerinde ulaşarak ilaç dağıtımı gerçekleştirdik” dedi. Koç, toplu koordinasyon ve uyum sayesinde pandeminin kontrol altına alındığını söyledi.



“Pandemi ile sınavımız henüz bitmedi”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi son günlerde Konya’da da hafif de olsa bir yükselişin söz konusu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koç, “Covid19 salgını ile mücadelede herkes aynı kararlılıkla hiç bir gevşemeye mahal vermeden sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmek durumundadır. Çünkü en küçük bir ihmalimiz yeniden büyük sıkıntılar yaşamamıza neden olabilir. Pandemi ile yaptığımız sınavda başarı kazandık ama sınavımız henüz bitmedi, zorlu sınavımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kentte hizmet sunan hastanelerin acil, poliklinik ve yoğun bakım servislerinde de vatandaş mağduriyetini önleme adına önemli adımlar attıklarını, yapılanların da sonuçlarını gördüklerini belirten Prof. Dr. Koç, “Hastanelerimizde şu an itibari ile başta yatak doluluğu olmak üzere hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır” dedi.



“Pandemi dışı hastaların şifa merkezi, Şehir Hastanesi oldu”

Konya’nın şehir olarak pandemiyi en ağır şekilde yaşadığı bir dönemde Konya Şehir Hastanesi’nin açıldığını hatırlatan Prof. Dr. Koç, “Kamu özel işbirliği modeli ile yapılan Şehir Hastanemiz hizmet sunmaya başladı. Kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen hastanemiz Türkiye’ye örnek olabilecek bir çalışma sistemini oturtmuş durumda. Şehir hastanemizin açılması pandemi sürecinde elimizi çok güçlendirdi ve pandemi dışı hastaların kabul edildiği bir sağlık merkezi haline geldi. Sağlık Bakanımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde almış olduğumuz bu karar ile vatandaşlarımızın pandemi nedeni ile ertelemiş olduğu dertlerine şifa kaynağı olduk” şeklinde konuştu.

Hastanede gerçekleştirilen poliklinik, acil servis ve ameliyat sayısının yaşanılan zorlu pandemi sürecine rağmen yüksek rakamlara ulaştığına dikkati çeken Prof. Dr. Koç, “İnşallah bu hastanemizi daha da verimli çalıştırarak vatandaşlarımızın pandemi dışı dertlerini geciktirmeden çözeceğiz ve mümkün olduğu sürece pandemi hastası almamaya çalışacağız” diye konuştu.

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