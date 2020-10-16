Şehit Furkan Kocaman’ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Furkan Kocaman’ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak

İHA

Şehit Furkan Kocaman’ın ismi 112 acil istasyonunda yaşatılacak

Erasmus öğrencisi olarak gittiği Polonya’da uğradığı saldırı sonucu şehit olan Furkan Kocaman’ın hayrına Konya’ya kazandırılacak Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na ilişkin protokol; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Furkan Kocaman’ın babası Celalettin Kocaman tarafından imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Furkan Kocaman’ın babası Celalettin Kocaman işbirliğiyle Konya’ya kazandırılacak Furkan Kocaman 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokolü imzalandı. Konya Valiliği’nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, Furkan Kocaman’a rahmet dileyerek, “Toplumumuzda böyle fedakar anneler, babalar ve evlatlar oldukça memleketimizin bütünlüğü daim olacaktır. Yapılacak tesisin hayır, bereket, sağlık getirmesini diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Zaten toplumun bütününe hizmet götürmeye seferber. Ama bu hassas konularda çok daha büyük refleksle hemen yardımcı oluyorlar” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Furkan Kocaman’ın Erasmus öğrencisi olarak gittiği Polonya’da bir terörist tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, “Furkan Kocaman’a Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah Peygamber Efendimize komşu olur. Celalettin bey bir hayır yapmak istediğini söyleyince biz de destek olacağımızı ifade ettik. Bunun da bir sağlık tesisinde olmasını çok önemsiyorum. 112 merkezlerimiz hepimizin ihtiyacı olduğu, kime nerede ihtiyaç olacağı belli olmayan alanlar. Konya bu hizmetleri çok güzel verdi ama standardın yükseltilmesi adına hayırseverlerimizin gösterdiği ilgi adına da ben Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Konya, her hayırda olduğu gibi bu işte de çok öncü ve önder. Maliyetin büyük bir kısmı aile tarafından karşılanıyor. Allah razı olsun. Furkan’ın inşallah sonsuza kadar ismi bir sağlık tesisinde yaşayacaktır. Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, aileye sabırlar diliyorum. Böyle acıları rabbim bize tekrar yaşatmasın inşallah” diye konuştu.
Furkan Kocaman’ın babası Celalettin Kocaman ise, Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederek ilk günden beri yanlarında durduklarını belirtti. Furkan Kocaman’ın ismini ömür boyu yaşatmak istediklerini dile getiren Celalettin Korkmaz, “Başkanımız Uğur Bey’e böyle bir teklif ilettik, o da bizi makul, mantıklı karşıladı. Allah razı olsun ondan. Bu şekilde yapılmasını istiyoruz. Emeği geçen herkese Kocaman ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi’ne 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacak. Yapımı tamamlandıktan sonra amacına uygun hizmet verilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış   
YEREL HABERLER Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış ...
Hüyük’e Kızılay ilçe temsilciliği açılıyor
YEREL HABERLER Hüyük’e Kızılay ilçe temsilciliği açılıyor
Prof. Dr. Koç: “Pandemi ile sınavımız henüz bitmedi”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Koç: “Pandemi ile sınavımız henüz bitmedi”
Otomobil yön levhasına çarptı, sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil yön levhasına çarptı, sürücü hayatını ...
Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtarıldı
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü ...
Diyetisyen Nazlı: “Günlük 8 saat uyku ve probiyotik besinler önemli”
YEREL HABERLER Diyetisyen Nazlı: “Günlük 8 saat uyku ve probiyotik ...
Başkan Altay: “Aladağ yolu, turizm yolu haline geliyor”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Aladağ yolu, turizm yolu haline ...
Konya’da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya’da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
Konya’da avukata bıçaklı saldırı
YEREL HABERLER Konya’da avukata bıçaklı saldırı
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve boynundan yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat gözünden ve ...
Ereğli Belediyesi ‘Evde Bakım Hizmetleri’ne devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi ‘Evde Bakım Hizmetleri’ne devam ...
Selçuklu Belediyesi muhtarlar buluşmasına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi muhtarlar buluşmasına ev ...
Karatay'da okullar halı sahaya kavuşuyor
YEREL HABERLER Karatay'da okullar halı sahaya kavuşuyor
Konya’da Covid-19 denetimlerinde minibüste 17 fazla yolcu çıktı
YEREL HABERLER Konya’da Covid-19 denetimlerinde minibüste 17 fazla ...
Konya'da büyük dönüşüm başladı
YEREL HABERLER Konya'da büyük dönüşüm başladı
Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye
YEREL HABERLER Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski ...
Meram Belediyesine “TSE Güvenli Hizmet Belgesi”
YEREL HABERLER Meram Belediyesine “TSE Güvenli Hizmet Belgesi”
Hüyük’te üreticiye 120 bin lavanta fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te üreticiye 120 bin lavanta fidesi dağıtıldı
Pandemi süreci soba satışlarını artırdı
YEREL HABERLER Pandemi süreci soba satışlarını artırdı
Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına 'Yine olsa yine yardım ederdim' demiş
YEREL HABERLER Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına 'Yine olsa yine ...
Kulu’da Kızılay 3 günde 274 ünite kan aldı
YEREL HABERLER Kulu’da Kızılay 3 günde 274 ünite kan aldı
Cihanbeyli’ye 211 kilometre mahalle yolu kazandırıldı
YEREL HABERLER Cihanbeyli’ye 211 kilometre mahalle yolu kazandırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X