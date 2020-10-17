Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Konya-Ereğli kara yolunun 30´uncu kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Velat Yalçın idaresindeki 35 HL 585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Velat Yalçın ile yanındaki Şeyhmus Güver ve Nizamettin Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nizamettin Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-17 10:42:44



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