Kulu’da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

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Konya’nın Kulu ilçesinde 58 kilogram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine Mersin’den İstanbul’a gittiği öğrenilen iki aracı durdurdu. A.E., M.C., F.N. ve T.A. isimli 4 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu araçlarda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada araçlara gizlenmiş 58 kilo 416 gram baskı yapılmış esrarla 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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