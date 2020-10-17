Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi



Mehmet YILMAZ/ KULU,(Konya),(DHA)KONYA´nın Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan polis, ailelerin ev ve iş yerlerine özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 13 tüfek, 3 tabanca, 14 bıçak ele geçirildi, 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin bireylerinin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde belirlenen 19 ev, 3 iş yerine özel harekat polisinin de desteğiyle baskın düzenledi. 90 polisin katıldığı baskınlarda dron ve dedektör köpekler de kullanıldı.

EVLERDE CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet bıçak ve kama, 15 adet mermi, 141 adet av fişeği, 21 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet cop ele geçirildi. Suç aletlerinin ele geçirildiği evlerdeki 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-10-17 13:42:37



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