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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki’ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.
28. dakikada Zeki’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Turgut Doman xx, Deniz Caner Özaral xx, Ali Tuna xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdulkerim xx, Guilherme xx, Amir xxx, Jevtovic xx, Shengelia xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Kravets xx
Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Oğuz Kaan, Cikalleshi, Miya, Alper, Musa, Eduok, Şener
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xx, Erkan xx, Zeki xx, Acquah xx, Fofana xx, Ahmed x, Olcay xxx, Tetteh xx
Yedekler: Herrera, Berk, Zuqui, Umut, Cueva, Hadebe, Murat, Mustafa, Kubilay, Adem
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı kartlar: Abdulkerim (Konyaspor), Tetteh (Yeni Malatyaspor)

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