Süper Lig: Konyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Müsabaka 11 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada savunmanın arkasına sarkan Tetteh, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Ahmet Çalık son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

51. dakikada Eduok sol çaprazdan ceza sahasına girerek yerden ön direğe ortaladı. Savunmadan seken topla buluşan Ömer Ali’nin vuruşu dışarıya çıktı.

58. dakikada Cueva’nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Zeki ön direkte topa dokundu ve fileleri havalandırdı. 01

67. dakikada Eduook’un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Ömer Ali’nin vuruşunda top kaleci Abdulsamed'den döndü. Seken topa Kravets vurdu ancak Erkan topun kaleye gitmesine izin vermedi.

83. dakikada Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skubic topu içeriye çevirdi. Kravets kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 11



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Turgut Doman xx, Deniz Caner Özaral xx, Ali Tuna xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet Çalık xx, Abdulkerim xx, Guilherme xx, Amir xx (Musa dk. 62 xxx), Jevtovic xx, Shengelia xx (Cikalleshi dk. 46 xx), Ömer Ali xx, Milosevic xx (Eduok dk. 46 xxx), Kravets xxx (Oğuz Kaan dk. 85 ?)

Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Miya, Alper, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xx, Erkan xx, Zeki xxx (Zuqui dk. 74 xx), Acquah xx (Mustafa dk. 74 xx), Fofana xx (Cueva dk. 46 xx), Ahmed xx (Kubilay dk. 85 ?), Olcay xx (Berk dk. 46 x), Tetteh xx

Yedekler: Herrera, Umut, Hadebe, Murat, Adem

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Zeki (dk. 58) (Yeni Malatyaspor), Kravets (dk. 83) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdulkerim, Ahmet Çalık, Alper, Eduok (Konyaspor), Tetteh, Chebake (Yeni Malatyaspor)

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