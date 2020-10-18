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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekyatırmacı: “Mahallelerimize değer katacak tesisler yapıyoruz”

İHA

Başkan Pekyatırmacı: “Mahallelerimize değer katacak tesisler yapıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelere değer katacak tesisler inşa etmeye devam ettiklerini belirterek, Hatice Hatun Sosyal Tesisinin ilçenin eğitim ve sosyal hayatına değer katacağını söyledi.
Yapımı tamamlanarak çevre düzenleme çalışmasına geçilen Hacıkaymak Mahallesi Hatice Hatun Sosyal Tesisleri'nde çalışmalarda sona gelindi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İlçe Müftüsü Nusret Karabiber ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar bölgenin eğitim ve sosyal alandaki ihtiyacına cevap verecek tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı’nın çalışmalar hakkında bilgi verdiği heyet yine aynı alan içinde yer alan ve tamamlanarak ibadete açılan camiyi de gezdi. Protokol üyeleri gezinin ardından yapılacak çalışmalara ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Selçuklu'ya önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Hatice Hatun Sosyal Tesisi, mimari yapısı ile de Hacıkaymak Mahallesine değer katarken içerisinde yer alacak eğitim ve sosyal donatı alanları ve camisiyle de bir külliye niteliğine sahip olacak. İlçemize önemli bir eser kazandırırken komşuluk ve hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu tesisimizde çocuklarımız hem dini eğitimlerini alacak hem de avluda bulunan oyun alanında güzel zaman geçirebilecekler. Yine hanım ve emekliler lokali ile de her yaştan hemşehrimiz tesisimizden faydalanabilecek. Bu eserin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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