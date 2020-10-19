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Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada

DHA

Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada


Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu Bünyamin Özkan (36) ile oğlu Ahmet Eymen´in (5) yaşamını yitirdiği, eşi Sibel Özkan'ın (36) ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. (19) yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan ile eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı. Kazada, Ahmet Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Sibel Özkan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne, sürücü Furkan O. ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan ve hızlı olduğu görülen otomobil, Özkan ailesinin fertlerine çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen, yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıyor. Sibel Özkan ise yere düştükten sonra ayağa kalkıp eşi ve oğlunun yanına giderek durumlarına bakıyor. 
Sibel Özkan ve Furkan O.'nun hastanedeki tedavileri sürerken, Bünyamin Özkan ile oğlu Ahmet Eymen'in cenazelerinin bugün öğlende Üçler Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-19 11:22:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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