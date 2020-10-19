Yunak'ta alıç toplanmaya devam ediyor

Konya'nın Yunak ilçesinde, özellikle dağlık alanda doğal olarak yetişen alıç toplanmaya devam ediliyor.

Yunak'ta özellikle dağlık kesimlerde sonbaharda doğal olarak yetişen "alıç" toplanarak hem tüketiliyor hem de pazar tezgahlarında satışa sunuluyor. Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşmaya başlayan alıçlar, kırmızı ve sarı renklerde oluyor. Ekşimsi tada sahip olan sonbahar meyvesi alıç, bölge halkı tarafından oldukça rağbet görüyor. Dağlık alanlarda yetişen alıç meyvesi yaş tüketildiği gibi sirke yapılarak da tüketilebiliyor.

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