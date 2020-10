Karatay Belediyesinin glutensiz ürünleri Konya sınırlarını aştı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2019’da başlattığı glutensiz gıda ürünlerini sadece Konya’da değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce Çölyak hastasına ulaştırıyor.

Konya’da, tespit edilmiş bin 700'ün üzerinde Çölyak hastası bulunuyor. Bu hastalar ise 2019 yılına kadar gluten içermeyen unlu mamulleri ya Konya dışından getirtmeye çalışıyorlardı ya da glutensiz un temin ederek söz konusu ürünleri kendileri evlerinde yapmak zorunda kalıyorlardı. Sosyal belediyecilik projeleriyle adından sıkça söz ettiren Karatay Belediyesi de çocuklar ve aileleri için yaşamı adeta bir kabusa dönüştüren Çölyak Hastalığı konusunda harekete geçti ve “Çölyak ile mücadelenizde biz de varız” dedi. Bu kapsamda Konya Çölyak Derneği yönetici ve üyelerinin yanı sıra birçok kurum ile kuruluşla çalışma yapan Karatay Belediyesi, ailelerin glutensiz ürünlere ulaşma konusundaki mağduriyeti gidermek için 2019 yılı itibariyle Karatay Halk Ekmek Fabrikası'nda glutensiz ekmek üretimine başladı. Bir yıldır Karatay Belediyesi tarafından sürdürülen proje sayesinde Çölyak hastaları, artık Konya dışından glutensiz ekmeklerini sipariş vermek zorunda kalmıyor. Bununla da yetinmeyen Karatay Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına glutensiz ekmek büfeleri de kurarak vatandaşın söz konusu ürünlere daha kolay ulaşmasına katkı sunuyor. Öte yandan Selçuklu ve Meram Belediyesi de bu projeye destek vererek Konya’nın çeşitli noktalarına glutensiz ekmek büfesi açtı.



“Türkiye'nin glutensiz gıdası Karatay’dan”

Geçtiğimiz yıl başlattığı glutensiz ekmek üretimiyle Konyalı çölyak hastaları ve dernekleri başta olmak üzere tüm Konyalıların takdirini toplayan Karatay Belediyesi’nin bu projesi, Konya sınırlarını da aşmış durumda. Karatay Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen glutensiz ekmekler, artık sadece Konya’da değil; Türkiye’nin birçok şehrine ulaşarak söz konusu yerlerde gluten hassasiyeti bulunan yüzlerce vatandaşın da hayatını kolaylaştırdı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Konya’nın yanı sıra; Antalya, Sivas, Çorum gibi daha birçok ildeki Çölyak dernekleriyle işbirliği yaparak söz konusu illerdeki vatandaşların uygun fiyatla glutensiz bu özel gıdaya ulaşmasına imkan sağlamaya başladı.



“Ekmekle başlayan üretim çeşitliliği her geçen gün artıyor”

Ayda 75 bin adet glutensiz unlu mamul üreten Karatay Halk Ekmek Fabrikası, bu alanda ürün çeşitliliğini de her geçen gün arttırıyor. Glutensiz simit, kurabiye ve pasta gibi gıdalarının da üretildiği proje kapsamında Karatay Belediyesi, söz konusu ürünleri de haftanın belirli günlerinde Karatay Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından oluşturulan Glutensiz Unlu Mamuller Satış Noktalarında vatandaşların hizmetine sunuyor. Karatay Belediyesi, glutensiz unlu mamullerin üretim ve satışının yanında 2020 başında Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan Çölyak hastası vatandaşları da unutmamıştı. Bölgedeki Çölyak dernekleriyle irtibata geçen ve söz konusu derneklerden gelen glutensiz ekmek talebine duyarsız kalmayan Karatay Belediyesi, glutensiz ekmekleri hemen deprem bölgesine göndererek önemli bir sosyal sorumluluk görevini de yerine getirdi.



“Projemiz hem sağlık hem de sosyal açıdan önemli bir ihtiyacı karşılıyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'de pek tanınmayan ama gluten hassasiyeti nedeniyle günlük yaşamlarında sıkıntı çeken vatandaşlara yönelik başlattıkları glutensiz gıda üretimi ve satışı projelerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Konya'da faaliyet gösteren Konya Çölyak Derneği ve Çölyak hastalarının talebi doğrultusunda glutensiz ekmek üretimine 2019’da başladıklarını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, “Bilindiği gibi arpa, buğday, yulaf ve çavdar gibi tahıl ürünlerinde gluten maddesi mevcut. Bu madde, bazı vatandaşlarımızda meydana getirdiği tahribat nedeniyle hayatları olumsuz etkileyebiliyor ve dolayısıyla bu vatandaşlarımız maalesef her ekmeği veya unlu mamulü tüketemiyorlar. Konya’mızda faaliyet yürüten Konya Çölyak Derneğimiz ve gluten hassasiyeti bulunan hemşehrilerimiz bizlerle irtibata geçti ve bu konuda neler yapabileceğimiz istişare ettik. Yaptığımız çalışma neticesinde de 2019 itibariyle glutensiz ekmekleri Karatay Halk Ekmek Fabrikamızda üretmeye başlamıştık. Daha önce il dışından getirtilen glutensiz ekmekler, artık Karatay’ımızda üretilerek gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuş oldu. İlçemizin çeşitli noktalarında kurduğumuz büfeler sayesinde de yüzlerce vatandaşımız, glutensiz ekmeğe artık çok daha kolayca ulaşabilir hale geldi. Üretilen glutensiz ekmekler, hem fiyat anlamında hem de tat ve içerik bakımından hastalarımıza ciddi katkı sağlıyor. Özellikle bir dönemler il hatta yurtdışından ithal edildikleri düşünülürse projemizin sosyal anlamda da önemli bir ihtiyaç karşıladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla her gün binlerce vatandaşımız, bu projeden faydalanıyor. Piyasaya göre çok daha ucuz bir fiyatla satılan özel glutensiz ekmeklerimiz, Selçuklu ve Meram Belediyelerimiz de projemize destek oldular ve Konyamızın birçok noktasında büfeler açtılar. Selçuklu ve Meram Belediyemize de bu vesileyle tüm hastalarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl ekmekle başladığımız üretimimiz; glutensiz pasta, kurabiye ve simitle devam ediyor. Bu ürün çeşitliliğini ileriki dönemlerde hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda arttıracağız. Projemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyorum ve glutensiz unlu mamullerin vatandaşlarımıza şifa olması temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

