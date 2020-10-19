Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlaması

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Beyşehir Birlik Muhtarlar Birliği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli, 19 Ekim 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın talimatı ve 64. hükümetin imzasıyla Muhtarlar Günü’nün Türkiye'de kutlanmaya başlandığını hatırlattı. Metli, Muhtarlar Günü’nün 6'ıncı yıldönümünü kutladıklarını belirterek, bu günü meslektaşlarına armağan etmelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından günün anısına ilçede görev yapan kadın, en genç ve en yaşlı mahalle muhtarlarına plaketleri verildi. Törene, Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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