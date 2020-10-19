Başkan Altay muhtar derneklerinin başkanlarıyla buluştu

Konya’daki muhtar derneklerinin başkanları 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Konya’daki muhtar derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Konya Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Celalettin Doğan, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ve Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ile görüşen Başkan Altay, 31 ilçede bulunan bin 154 mahalle muhtarı ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti. Konya’nın bütün mahallelerine belediyecilik hizmetlerini sorunsuz ulaştırmak için çalışan bütün muhtarlara gösterdikleri uyum için teşekkür eden Başkan Altay, şehrin geleceğini inşa etmek için muhtarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Muhtar derneklerinin başkanları da kendilerine her zaman destek veren Başkan Altay’a teşekkür etti.

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