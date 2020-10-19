Başkan Oprukçu Muhtarlar Günü’nü kutladı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, muhtarların mahallelerinde belediyeyi temsil ettiklerini söyledi. Muhtarların, hizmet planlamalarına katılım sağlayarak daha iyi hizmet anlayışının temel yapı taşı olduğunu dile getiren Hüseyin Oprukçu, “Kısacası muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gözümüz, kulağımız olarak önemli bir görevi ifa ediyorlar. Muhtarlarımızla beraber olmak, yol arkadaşlığı yapmak ve sevdalısı olduğumuz şehre, Ereğli’ye hizmet etmek bizim için bir vebal, o vebali yerine getirmek için gayret ediyoruz. İmkanları temin ettikçe, temin ettiğimiz imkanlar ölçüsünde muhtarlarımıza yardımcı olmaya katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yapılacak çok iş var, hepsinin farkındayım, yapacağız. Alt yapı hizmetlerini maksimum seviyede yapmaya çalışıyoruz inşallah devam edeceğiz. Muhtarlarımızı seviyoruz inşallah güzel bir hizmet sürecini ağız tadıyla, gönül birliği ile ve hep birlikte yapalım ve birlikte başarmanın onurunu yaşayalım. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin; belediyemizin gerçekleştireceği hizmetlerle buluşmaları, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için hemşehrilerimizle belediyemiz arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, bu kıymetli görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

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