Akşehir’de Muhtarlar Günü etkinlikleri

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Akşehir’de Muhtarlar Günü etkinliklerinin ilki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Atatürk Anıtı'nı muhtarlar adına Altuntaş Mahallesi Muhtarı Hurşit Sun tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar Günü kapsamında bir diğer etkinlik Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Buradaki törende İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya birer konuşma yaparak Muhtarlar Gününü kutladı. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga tarafından Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında; İl ve İlçe Yönetimi, Muhtarlık Müessesi ve Organları, Muhtarların Mevzuattan Kaynaklanan Görev Yetki ve Sorumlulukları, Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) konularında bir sunum yapıldı. Akşehir İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın tarafından da Covid19 Salgınında Muhtarların Görev ve Sorumlulukları konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte son olarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından belediye yatırımları, projeleri ve mahallelerde gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili bir sunum yapıldı. Etkinlik muhtarlarla yapılan istişare ile sona erdi.

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