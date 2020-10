Başkan Kavuş: “Mahalle muhtarlarım başkan yardımcım oldu”

Konya’nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Meram muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Kavuş, Meram’da tüm muhtarları kendi ekiplerinin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Yenice Parkı Meram Kafe’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir ve Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir de katıldı. Toplantıya, pandemi dolayısıyla bir yoğunluğa mahal vermemek adına tüm muhtarları temsilen Ayanbey, Alpaslan, Uluırmak, Hatıp, Çaybaşı, Konevi ve Pirebi Mahallesi muhtarları iştirak etti. Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir yaptığı konuşmada tüm sorunları ivedilikle çözdükleri için Kaymakam Çelik ve Başkan Kavuş’a teşekkür etti.



“Muhtarlarımızı kendi ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede 69 mahalle muhtarı olduğunu belirterek, “Hizmette 69 arkadaşım ve hizmette 69 başkan yardımcım var. Birlikte çalıştığımız, birbirimizin eksiklerini tamamladığımız, en ufak bir sorunda mahalledeki gözüm kulağım gibi davranıp o mahallede belediyenin varlığını hissettiren hizmet arkadaşlarımsınız her biriniz. Hiç birinizi kendi ekibimden ayrı tutmadım. Biz mahallede çalışırken, sizlerin ekiplerin başında durması benim özel isteğimdi, bunu her hizmette gerçekleştirdik. Çünkü belediyeye haber veren, yapan, çözen sizlersiniz aynı zamanda. Hemşehrilerimin sizi de işin başında görmesi çok önemli elbet. Sizin mahalleniz için çabaladığını gözleriyle görmüş oluyor. Siz hemşehrilerimizin gözünde ne denli büyürseniz, biz de o denli büyümüş oluruz. Böylelikle hem insani seviyede dost hem de mesai arkadaşı haline geliyoruz muhtarlarımızla. Pandemiden dolayı görüşme sıklığımız azaldı. Gönül isterdi ki bugün tüm muhtarlarımızla bir araya gelelim ama salgın dolayısıyla tüm muhtarlarımızla buluşamadık. Bu sebeple muhtarlarımızı da onlarla bir araya gelmeyi de özledik. Allah bu birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” dedi.



“Muhtarlarımız başımızın tacıdır”

Kendisinin de bir muhtar çocuğu olarak muhtarları görünce duygulandığını kaydeden Meram Kaymakamı Resul Çelik, tüm mahalle muhtarlarının gününü kutladı. 4 yılı aşkın süredir birlikte çalıştıklarını hatırlatan Kaymakam Çelik, “Temel hizmet fikrimiz, yerinde tespit edilen bir hizmeti etkili, verimli ve ucuz maliyetle halledebilmektir. Bunu gerçekleştirebilmenin en uygun kademesi ise muhtarlık birimidir. Halkımıza en yakın noktada olan muhtarlarımız ihtiyaçların gerçekçiliğini en iyi bilen ve makamlara ileten insanlardır. Bu nedenle her zaman etkili bir iletişim içinde olmaya gayret gösterdik. Sizleri can kulağıyla dinledik. Bu noktada Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a da teşekkür ediyorum. Mahallelerin sorunlarına duyarlı davrandığı ve o sorunları en hızlı şekilde çözdüğü için. Pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte sağlık kurulunun önerileri ile kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Hattı’ ile filyasyon ekiplerinin çalışmalarına yakından ilgi ve alaka gösterdiniz. Çoğu zaman kendi sağlığınızı hiçe sayarak halkımızın huzur ve refahı için çalıştınız. Sizler bizim de vatandaşımızın da başının tacısınız. Muhtarlık kurumunun kamu hizmetlerinin vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Önümüzdeki süreçte de aynı çalışmaların aynı güzellikte devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda mahalle muhtarları da istek ve temennilerini Kaymakam Çelik ve Başkan Kavuş’a bir kez daha iletme fırsatı yakaladı. Buluşmanın sonunda pandemiyle mücadelede süreç boyunca destek veren ve vatandaşlarını Covid19’a karşı korumada başarı gösteren tüm muhtarlara “Başarı Belgesi’ verildi.

Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir de pandemide gösterdikleri hassasiyet ve filyasyon ekiplerine verdikleri desteklerden dolayı tüm mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu programın ardından Meram Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti.

