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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANATOLİA, Konya’da teknolojik dönüşüme öncülük edecek

İHA

ANATOLİA, Konya’da teknolojik dönüşüme öncülük edecek

Konya'da ArGe ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek, üniversiteler ve kamu arasında bilgi, iletişim ve iş birliği ağı oluşturmak amacıyla ‘Anadolu ArGe ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA)’ kuruldu.
Konya Sanayi Odası öncülüğünde kurulan platformun yürütme kurulu başkanlığına Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil seçildi. Yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Şekeroğlu, Mevlüt Tosunoğlu, Vasıf İnan, Şeyma Ayhan, Mustafa Büyükeğen, Kazım Erdoğan, Eymen Yumak, Bahattin Düzgün.
Konya’daki ArGe ve Tasarım Merkezi temsilcilerinin katıldığı ‘Anadolu ArGe ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA)'nın toplantısında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, ANATOLİA'nın ArGe ve tasarım merkezleri arasındaki iş birliğinin artırılmasına önemli katkılarda bulunacağını söyledi. ANATOLİA'nın şehrin teknolojik dönüşümünde önemli rol oynayacağının altını çizen Kütükcü, "Konya'da şu anda toplam 28 ArGe ve tasarım merkezimiz bulunuyor. Burada alınacak çok yolumuz var. Çünkü bu sayı Konya'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. ArGe ve tasarım merkezlerimizin sayısının ve niteliklerinin artırılması ile Konya, teknolojik dönüşüm sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütecek ve bir teknoloji merkezi haline gelecek" diye konuştu.
ArGe ve tasarım merkezlerinin yaptığı çalışmaların, birçok firmaya da örnek olacağını ve bir sinerji oluşturacağını kaydeden Kütükcü, ANATOLİA etrafında ortaya konulacak bilgi paylaşımlarının firmaların, şehrin ve ülkenin gelişmesine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.

“ANATOLİA'nın başarısı Avrupa'da kendinden söz ettirir hale gelecek”
Daha sonra konuşan Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve ANATOLİA Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de, oluşturulan ağla şehirde ArGe kültürünü artırmayı, bu kültürün Türkiye genelinde ve Avrupa'da kendinden söz ettirir hale getirmesini arzuladıklarını söyledi. Büyükhelvacıgil, "Bizim, Konya'da daha fazla ArGe ve tasarım merkezi kurma hedefimiz olmalı. Bu rakam şu an Konya'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Bunu da hep birlikte, burada öncü olan arkadaşlarımız ile birlikte başaracağız. ArGe ve tasarım merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları diğer sanayicilerimiz de örnek alır, şehrin geneline yayabiliriz diye düşünüyorum. Bu birlik sayesinde TÜBİTAK ve AB Projelerinin daha da artmasını sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz ile Prof. Dr. Mustafa Acarer ve Doç. Dr. Mehmet Hamurcu, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, Ufuk Avrupa programlarına hazırlık yapılması, sanayinin uluslararası ortaklı programlara katılması, ArGe merkezlerinin uluslararası proje yürütme kapasitelerinin geliştirilmesi, ileri teknoloji araştırma ve uygulama merkezinin sanayiye dönük hizmetleri ile teknokent hizmetleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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