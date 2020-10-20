Hatice'nin katil zanlısı, duruşmada savunmasını yazılı olarak vermek istedi



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), (DHA)- KONYA'da, iple boğularak öldürülen Hatice Çiftçi'nin (13) 8 yıl sonra yakalanan katil zanlısı Veli Koçer´in (38), 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Koçer, savunmasını yazılı vermek istediğini belirtti.

Akşehir ilçesinde yaşayan pide ustası Kayhan Çiftçi ile Pakize Çiftçi'nin 3 çocuğundan biri olan Yıldırım Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hatice, 21 Aralık 2012 günü kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kayboldu. Aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Mobese kayıtlarında en son tek başına görülen küçük kızın, yürürken kaçırıldığı ortaya çıktı. Hatice Çiftçi, kaybolduktan 4 gün sonra ise kent merkezine 8 kilometre mesafedeki meyve bahçesinde öldürülmüş halde bulundu. İple boğulduğu belirlenen Hatice Çiftçi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

600 KİŞİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, küçük kızın tırnak araları ile boğulduğu ipte bulunan doku örneklerini inceledi. Kızın ailesi de dahil yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği aldı. Ancak yapılan DNA testlerinden sonuca ulaşılamadı. Cep telefonundaki görüşmeleri tek tek incelenen küçük kızın, sosyal medya sitesi Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezlerinden de mesaj ve email yazışmaları istendi. Tüm bu incelemelere rağmen, katil zanlısının izine rastlanamadı.

DOKU ÖRNEKLERİ UYUŞUNCA YAKALANDI

İzmir'de, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli Koçer'den alınan örnekler ise 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnakları ile boğulduğu ipten alınan doku ve sperm örnekleriyle uyuştu. Gözaltına alınan Koçer, olaydan 4 gün önce yağmurlu bir günde etüt merkezinden çıkan Hatice Çiftçi'yi görüp, ıslanmaması için aracına alarak, evlerinin yakınına bıraktığını, olay günü de aracıyla köy yoluna gidip, zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunduğunu, ağlayınca da çantanın ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Koçer, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Veli Koçer'in, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra da Akşehir'e gelip, sanayide işçi olarak çalışmaya başladığı belirlendi. 2012'de Hatice'yi öldüren Koçer'in yeniden Antalya'ya döndüğü, tam bir yıl sonra 21 Aralık 2013'te de bir kadına cinsel saldırıda bulunup, İzmir'e kaçtığı tespit edildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Koçer'in, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da 16 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan Koçer, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Koçer, savunmasını yazılı olarak vermek istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim tarihine erteledi.

Duruşmaya katılan anne Pakize Çiftçi, adliye çıkışında başka annelerin de ağlamaması için cezaların artırılmasını istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2020-10-20 12:03:30



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