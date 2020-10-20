Kumar oynatmak için için duvarı kırıp, bölme açmışlar (2)- Yeniden

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gazinoya düzenlenen baskında, sosyal mesafe kurallarına uymayan 111 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. İş yerlerinden birinde, duvar kırılarak açılan bölmede, kumar oynatıldığı saptandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 4 gazinonun açık olduğunu saptadı. Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında, sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 111 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Polis, bir iş yerinde ise duvarı kırıp, yeni bir bölme açılarak burada kumar oynatıldığını belirledi. İş yeri sahibi R.K.'ye, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-20 13:33:13



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