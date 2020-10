Karataylı muhtarlar toplantıda buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın Ekim ayı oturumu gerçekleştirildi.

Her ay Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Karatay Muhtarlar Toplantıları’nın Ekim Ayı Oturumu, Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile ilçenin mülki erkânı, odalar ve STK temsilcileri ile Karatay’da görev yapan muhtarlar katıldı.

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin genelini ilgilendiren pek çok konuda konudaki çalışmalar ile bu konuda alınan mesafeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, toplantıda yaptığı konuşmada her fırsatta muhtarlarla bir arada olduklarını ifade ederek, ilçenin tamamının en iyi hizmeti alabilmesi için herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Kaymakam Parlar, “Karatay’a hizmet için herkes üzerine düşeni ziyadesiyle yapıyor. Karatay Belediyemiz de Pandemi sürecine rağmen güzel çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda resmi açılışı gerçekleştirilen Karatay Termal Tatil Köyü ilçemize ve Konyamıza dair güzel bir hizmet oldu. Karatay Belediyemizin ilçemize kazandırdığı Şehit Azam Güdendede Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nin de açılışı yapıldı. Yine ilçemizdeki 30 okula 30 adet yeni halı sahanın yapılması amacıyla da belediyemiz temel atma törenini gerçekleştirdi. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Muhtarlarımızın pandemi sürecindeki çabası her türlü takdiri hak ediyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, ilçedeki tüm yöneticiler arasında iyi bir uyum olduğunun altını çizerek, söz konusu uyumun pek çok güzel hizmete vesile olduğunu aktardı. Başkan Kılca, “Öncelikle bu vesileyle bir kez daha bütün muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum. Muhtarlar bizlerin en kıymetli yardımcılarımız ve mahallelerimizdeki belediyemizin temsilcileridir. Muhtarlarımızın her zaman önemli katkıları oldu ama özellikle pandemi döneminde öyle özverili bir şekilde çalıştılar ki bu çaba, her türlü takdiri hak ediyor. Gönülden ve özverili bir şekilde çalışınca da çok güzel sonuçlar aldık. Karatayımızda dur durak bilmeden mahalle mahalle yük aldınız. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



“Karatay’daki birliktelik ve ahenk hizmete dönüşüyor”

Karatay Belediyesi olarak ilçenin bütün mahallelerini bildiklerini ve sık sık ziyaretler yaptıklarını aktaran Hasan Kılca, mahallelerin bütün ihtiyaçları ve bölge sakinlerinin taleplerinin sonuçlandırılması için büyük bir gayretin içerisinde olduklarına vurgu yaptı. Kılca, “Pandemi dönemi dolayısıyla belki birçok sosyal ve kültürel programımızı ertelemek zorunda kaldık ama fiziki ve altyapı belediyecilik projelerimizde herhangi bir aksama olmadı. Zira idarelerde devamlılık esastır. Bizden önceki başkanlarımız ve belediye meclisi üyelerimiz elbette bugüne kadar kıymetli hizmetlere imza atmışlar. Ancak bizler bu çıtayı daha da yukarılara taşımak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizden önce başlayan projelerin inşaatlarını hemen tamamlamaya gayret ettik. 6 eğitim tesisimizin inşaatlarını tamamladık, Şehit Azam Güdendede Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ni tamamlayarak ilçemize yaraşır bir binayı hizmete açtık, Karatay Termal Tatil Köyümüzün de yine resmi açılışını gerçekleştirdik, 30 okulumuza 30 halı sahanın kazandırılması amacıyla başladığımız projenin temel atmasını yaptık. 22 Ekim Perşembe günü Yağlıbayat ve Akörenkışla mahallelerimize kazandıracağımız 2 adet sosyal tesisin temel atmasını gerçekleştireceğiz. Yine önümüzdeki hafta yapımını tamamladığımız 24 derslikli bir okulumuzun açılışını yapacağız. Böylece her hafta Perşembe günleri, Karatayımız için yapımını tamamladığımız projelerimizin açılışını yapacağız veya yeni projelerimizin temel atmasını gerçekleştireceğiz. Karatay’da bir ahenk var ve bu birliktelik ile ahenk hizmete dönüşüyor” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Karatay mülki erkanı, odalar ve STK temsilcileri ile Karatay’da görev yapan muhtarlara pandemi sürecindeki büyük gayretleri dolayısıyla birer teşekkür belgesi verildi.

