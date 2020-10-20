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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmail Kartal: “Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek”

İHA

İsmail Kartal: “Bizim hedefimiz, ilk 10'da bitirmek”

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, gerçekçi olmaları gerektiğini belirterek, bu sene ligi ilk 10 içerisinde bitirmelerinin kendileri için büyük bir başarı olacağını kaydetti.
Konyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri’ndeki antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde oynadıkları 4 maçın karşılığının en az 810 puan olması gerektiğini söyleyerek geride kalan haftaların değerlendirmesini yaptı. Son maçta milli takımdan dönen yedi oyuncuları olduğunu ifade eden İsmail Kartal, ”12 gün önce maç oynayarak geldiler, yorgunluklarına bağlıyoruz. Onun için de bu tip düşüşler olabilir. Devre arası yaptığımız değişikliklerle hemen müdahale ettik. Malatya maçını kazanabilirdik de kaybedebilirdik de, böyle bir maç oldu. Ondan önceki Gençlerbirliği maçında 65’e kadar 20, 30 öne geçebilirdik, berabere bitti. İçeride iyi bir oyun, güzel bir galibiyet aldık Beşiktaş’a karşı. Deplasmanda Denizlispor maçı, baştan sona kadar rakibe bir tane duran toptan pozisyon verdik. Çok net pozisyonlarımız vardı. Kazanabilirdik, olmadı” dedi.

“İlk dört haftada en önemli iki oyuncumuz sakatlandı”
Karakterli, çalışmayı seven, iyi bir oyuncu grubuyla çalıştığını kaydeden Kartal, oyuncularının çalışma isteğinin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyerek, “Bu sene daha farklı bir oyun yapısıyla oyuncularımı kendi oyun felsefemi alıştırmaya çalışıyorum. Birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Buna rağmen oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Rakibi çok fazla kalemize yaklaştırmayarak pozisyon verdirmemeye çalışıyoruz. Çok fazla geriye yaslanmayı seven bir antrenör değilim. Önde baskı yapmaya çalışarak, futbol oynamaya çalışarak, her maçı her yerde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tabii bazen kazanabilirsiniz, bazen maç berabere bitebilir, bazen de kaybedebilirsiniz. Futbolda bunların hepsi var. Elinizde olmayan nedenler olabilir. Şanssızlıklar yaşıyoruz. İlk dört haftada en önemli iki oyuncumuz sakatlandı. Biri Anicic, ardından Uğur Demirok. Bir takımın omurgasında en önemli iki oyuncunun sakatlanması bizim için zor. Ama onların yerine oynayan oyuncular da Abdulkerim olsun, Ahmet aramıza katıldı, şu an onları aratmıyor gibiler. İnşallah çalışarak daha da üzerlerine koyacaklarını düşünüyoruz. Ardından Amir milli takımdan geldi. İyi olduğunu hissettiğini söyledi bize. Tamamen yorgunluğa bağlı bir sakatlık yaşadı. O da bizim için bir sıkıntı. Sonuçta biz Konyaspor olarak elimizdeki oyuncuların en iyi şekilde kullanıp değerlendirip kendi felsefemizi de her geçen gün onlara daha iyi anlatarak, çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk 10'da bitirebilirsek bizim için büyük bir başarı bu sene”
Konyaspor’u lig sonunda nerede gördüğü sorusu üzerine Kartal, ortaya böyle bir hedef koyulması için buna göre bir bütçe olması gerektiğini belirterek, “Bütçenin karşılığında da buna göre oyuncu grubunun takım içerisindeki derinliğinizin olması gerekir. Şu anda bizim çok fazla bir derinliğimiz yok. Bunun için eldeki oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bizim hedefimiz ilk onda bitirmek. Bu 5 de olabilir, 10 da olabilir, 2 de olabilir, 1 de olabilir. Beşincilik, üçüncülük bunlara ben çok fazla takılmıyorum. Gerçekçi olmamız lazım. Hayalci olmamamız gerekiyor. Bizim gerçeğimiz bu. Ben hiçbir zaman olmayacak bir şeylerin hayalinin peşinde koşmadım. Gerçekleri söyleyen bir insanım. Doğruları savunan bir insanım. İlk 10 bizim hedefimiz. İlk 10’da bitirebilirsek bizim için büyük bir başarı bu sene. Bu ilk 10 demek onuncu anlamına gelmesin. Beşinci de olabiliriz, üçüncü de olabiliriz, yedinci de olabiliriz. Bunu zaman gösterecek” diye konuştu.
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep Futbol Kulübü maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kartal, “Antalya’da 11 berabere kaldılar. Dokuz kişi kaldılar, buna rağmen bir gol atmasını becerdiler. Çok önemli 1 puan aldılar. Onlar da galibiyete hasret bir takım. İyi bir takım. Oradaki maçın bayağı bir çekişmeli olacağını düşünüyorum. İnşallah biz de o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlarla kendi evimize dönmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

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