Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polis ekiplerince kaçak deterjan üretilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Polis ekiplerince belirlenen adresteki iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi, 'Zehirli madde imal etme ve ticaretini yapma' suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8,5 kilo toz, 2 kilo sıvı deterjan, 2 kilo deterjan yapımında kullanılan tuz, 223 kilo sıvı deterjan yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-20 22:35:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.