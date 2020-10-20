Konya'da kaçak deterjan operasyonu: 2 gözaltı

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polis ekiplerince kaçak deterjan üretilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Polis ekiplerince belirlenen adresteki iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi, 'Zehirli madde imal etme ve ticaretini yapma' suçundan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8,5 kilo toz, 2 kilo sıvı deterjan, 2 kilo deterjan yapımında kullanılan tuz, 223 kilo sıvı deterjan yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-20 22:35:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.