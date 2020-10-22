

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA) KONYA'da alışveriş için girdikleri 4 marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle yaklaşık 6 bin lira dolandırıcılık yapan İran uyruklu kuzenler Samir Razaeınıkoo (39) ve Mahdi Razaeınıkoo (34), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin girdikleri 4 marketten satın aldıkları ürünlerin parasını verip üstünü alırken 'tırnakçılık' yöntemiyle yaklaşık 6 bin lira dolandırıcılık yapması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı otomobilden yola çıkan polis, kimliklerini belirlediği İran uyruklu kuzenler Samir Razaeınıkoo ve Mahdi Razaeınıkoo'nun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde olduğunu saptadı. Kaldıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki kuzenin Adana, Niğde ve Mersin'de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. İki kuzen dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-22 10:37:01



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